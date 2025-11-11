ผบ.ทบ.ยุติทุกข้อตกลงกับ "กัมพูชา" หลังพบท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ยังคงอยู่

ผบ.ทบ.แสดงจุดยืนยุติทุกข้อตกลง รักษาสิทธิในการป้องกันตนเอง จากการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม หลังพบท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ยังคงอยู่
11 พ.ย. 68 - จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงจุดยืนของกองทัพบกว่า
“ความจริงได้ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่า ท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ยังคงอยู่ กองทัพบกจำเป็นต้องยุติทุกข้อตกลง เพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม”