﻿ทำงานต่อเนื่อง! ผบ.ทบ.ตั้ง “แม่ทัพกุ้ง” เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง จัดห้องทำงานใกล้กัน

ผบ.ทบ. เซ็นตั้ง “พล.ท.บุญสิน พาดกลาง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง พร้อมจัดห้องทำงานไว้ใกล้กัน
เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2568 รายงานข่าวจากกองบัญชาการกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ. พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เซ็นหนังสือ คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1519/68 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา ผบ.ทบ. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของกองทัพบก จากกำลังพลที่มีความรู้ และประสบการณ์ ที่เหมาะสม ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา จึงให้แต่งตั้ง ที่ปรึกษาเป็นการเฉพาะสำหรับ ผบ.ทบ. ดังนี้
- พล.ท. บุญสิน พาดกลาง นายทหารนอกราชการ เป็น ที่ปรึกษา ผบ.ทบ.
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
1.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร ด้านความมั่นคง ตลอดจนด้านการป้องกันประเทศ และกิจการอื่น ๆ ให้แก่ ผบ.ทบ.
2.ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ให้กับ ผบ.ทบ. ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2568
รายงานข่าวเปิดเผยอีกว่า ทางผู้บัญชาการทหารบก ได้จัดห้องทำงานที่ปรึกษาผบ.ทบ. ไว้ใกล้ห้องทำงานผบ.ทบ. บริเวณชั้น 6 ของอาคารกองบัญชาการกองทัพบก