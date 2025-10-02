“บิ๊กเล็ก” เผยขอพระราชทานเหรียญรามาฯ–เหรียญกล้าหาญ เชิดชูทหารผู้ปฏิบัติการยึดภูมะเขือ

รมว.กลาโหม ขอพระราชทานเหรียญรามาฯ ให้ผู้บัญชาการระดับสูง เหรียญกล้าหาญ เชิดชูทหารผู้ปฏิบัติการภูมะเขือ ย้ำมอบเกียรติยศ–สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเสนอรายชื่อเพิ่มเติมเชิดชูเกียรติในอนาคต
วันนี้ (2 ต.ค.68) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมว่า ตนได้เสนอกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรามาธิบดี ให้กับพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก, พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, พลโท บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2, พลตรี สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี, พลตรี อินทนนท์ รัตนกาฬ อดีตผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งได้นำกำลังปฏิบัติการที่ภูมะเขือ โดยทุกท่านได้นำหน่วยปฏิบัติการรบด้วยความห้าวหาญ ในเหตุการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา ซึ่งต้องรอพระมหากรุณาที่คุณทรงโปรดเกล้าฯ ลงมา
นอกจากนี้ตนได้ขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพลของบางหน่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ซึ่งตน และข้าราชการในกระทรวงกลาโหมมีความซาบซึ้ง ในพระเมตตาของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง
พลเอก ณัฐพล กล่าวต่อว่า การปฎิบัติการในห้วงที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่กองทัพที่ 2 ยังมีกองกำลังจากกองทัพภาคที่ 1, กองทัพภาคที่ 3, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และกำลังจากส่วนกลาง และกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศ รวมถึงหน่วยอื่น ๆ ในการปฏิบัติการครั้งนั้น โดยเฉพาะในพื้นที่ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และหน่วยที่สำคัญอย่างมากก็คือ กองทัพอากาศ ตนขอชื่นชมกำลังพลทุกเหล่าทัพ ทั้งทหารประจำการ, ทหารพราน, ตำรวจตระเวนชายแดน และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ทำให้ภารกิจสำเร็จปกป้องอธิปไตยได้
ทั้งนี้ ตนไม่ขอระบุจำนวนบุคคลที่ได้รับเครื่องราช เพราะเกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ ที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่การขอครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน ให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ยังรับราชการ และหากหน่วยไหนเล็งเห็นว่า ยังมีกำลังพลคนใดมีความเหมาะสม ที่จะขอพระราชทานเพิ่มเติม ก็สามารถยื่นเรื่องเสนอขึ้นมาได้