TMAC เผยยอดเก็บระเบิด ภูมะเขือ ช่องอานม้า ช่องบก เจอกว่า 1,500 รายการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



TMAC เผย ชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิด สนับสนุน ทภ. 2 ในพื้นที่ ภูมะเขือ ช่องอานม้า ช่องบก ได้ทุ่นระเบิดเกือบ 3 พันรายการ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2568 พ.อ. ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC ) เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างสนับสนุน กองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่ ภูมะเขือ ช่องอานม้า ช่องบก ในห้วงหลังจาก ประกาศหยุดยิง โดยมีภารกิจในการสำรวจ เก็บกู้และทำลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ ที่หน่วยปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวน ได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย

โดยการจัดชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดสนับสนุน กองทัพภาคที่ 2 นับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของ พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.)

การปฏิบัติที่ผ่านมาได้จัดเป็น 9 ชุดปฏิบัติการ (เฟส1) ในห้วงวันที่ 10 – 23 ส.ค. 68 สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ จำนวน 122 ทุ่น เป็รทุ่นระเบิดต่อต้านยานพาหนะ จำนวน 4 ทุ่น เก็บสรรพาวุธระบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 50 รายการ และ เก็บสรรพาวุธระเบิดที่ถูกละทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 1,575 รายการ

ต่อมาในห้วงวันที่ 29 สิงหาคม – 21 กันยายน ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้จัดชุดปฏิบัติการเพิ่มเป็น 10 ชุด เพื่อปฏิบัติการใน (เฟส 2) สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ จำนวน 592 ทุ่น เก็บสรรพาวุธระบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 30 รายการ และ เก็บสรรพาวุธระเบิดที่ถูกละทิ้งไว้ในพื้นที่ จำนวน 506 รายการ และสามารถกวาดล้างพื้นที่ได้ให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดได้ จำนวน 236,537 ตารางเมตร รวมทั้ง 2 เฟส เก็บสรรพาวุธระเบิดได้ทั้งสิ้น 2,879 รายการ สามารถทำพื้นที่ให้ปลอดภัยได้ทั้งสิ้น 236,537 ตารางเมตร

นอกจากการปฏิบัติการเก็บกู้กวาดล้างและทำลายในพื้นที่ ที่เกิดการปะทะ และพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนแล้ว ยังมีการปฏิบัติภารกิจการแจ้งเตือนและให้ความรู้อันตรายเกี่ยวกับทุ่นระเบิดแก่หน่วยทหารในพื้นที่ และ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทราบถึงอันตราย จากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งอาจตกค้างอยู่ในพื้นที่ลาดตะเวน หรือ ที่พักอาศัย หรือพื้นที่ทำกินถือเป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และเป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ดังกล่าว.
















