"ไม่ยุ่งการเมือง!" แม่ทัพภาค 2 ปฏิเสธข่าวร่วมงาน รมช.กลาโหม ยันขอช่วยงานกองทัพหลังเกษียณ

ปฏิเสธทุกพรรคการเมือง! พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยันหนักแน่น ไม่ขอร่วมวงการเมือง แม้เพื่อนร่วมรุ่นอย่าง พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม จะทาบทาม พร้อมเผยหลังเกษียณยังคงพร้อมช่วยงานกองทัพต่อไป
วันนี้ (26 ก.ย.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่จะเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร 26 จปร.37 ว่า ไม่เป็นความจริง และยืนยันว่าได้ปฏิเสธไปแล้ว
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ตนยังไม่ได้พบกับ พล.ท.อดุลย์ เลย และทาง รมช.กลาโหม ก็ยังไม่ได้ทาบทามให้ไปเป็นที่ปรึกษา แต่ถึงแม้จะมีการชวนจริง ตนก็ขอปฏิเสธอย่างชัดเจน เพราะตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างแน่นอน แต่ในฐานะเพื่อนก็ยังคงมีการพูดคุยกันตามปกติ
สำหรับแผนการหลังเกษียณราชการ
พล.ท.บุญสิน ระบุว่า ตนยังคงตั้งใจที่จะช่วยเหลือและทำงานให้กับกองทัพต่อไปตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร นอกจากนี้ยังได้รับการทาบทามจากหลายหน่วยงานให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่เชิญให้เป็นที่ปรึกษา, เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าที่เชิญให้เป็นที่ปรึกษาและผู้อำนวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขฯ, และที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รวมถึงมีหลายพรรคการเมืองเข้ามาทาบทามเช่นกัน
"มีพรรคการเมืองมาทาบทามอยู่หลายพรรค แต่ผมก็ขอยืนยันคำเดิมว่า ไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางการเมือง" พล.ท.บุญสิน กล่าวย้ำในตอนท้าย