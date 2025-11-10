﻿‘บิ๊กเล็ก’ ย้ำไม่เคยสั่งให้ "แม่ทัพกุ้ง"หยุดยิง ส่วน "ภูมิธรรม" ก็ไม่ได้สั่งผ่าน โบ้ยไปถามคนพูดเอง

‘บิ๊กเล็ก’ ย้ำไม่ได้สั่ง "แม่ทัพกุ้ง" หยุดยิงหลังปะกัมพูชาผ่านไป 6 ชม. มีแต่ติดตามสถานการณ์อย่างเดียว โดยได้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารทั้งหมด ถาม ผบ.ทบ.แล้วก็ยืนยันไม่มีใครสั่ง ส่วน "ภูมิธรรม" ก็ไม่ได้สั่งผ่านตนเช่นกัน เพราะฉะนั้นให้ไปถามคนพูดเองว่าใครสั่ง
วันนี้ (10 พ.ย.68) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงกรณี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ออกมาเปิดเผยว่ามีคำสั่งหยุดยิงหลังปะทะกัมพูชาเมื่อ 24 ก.ค.2568 ผ่านไป 6 ชั่วโมง ที่มีการพุ่งเป้ามาถึง ว่า “ขอยืนยันว่า ผมไม่ใช่คนสั่งให้หนุดยิงวันแรก ซึ่งคำว่าวันแรก คือการสู้รบ 24 ก.ค. ซึ่งผมไม่มีการสั่งการอะไรทั้งสิ้น ได้แต่เฝ้าติดตามอย่างเดียว ผมจำได้ว่าวันนั้นได้พูดกับสื่อว่า ได้มอบอำนาจให้กับคณะผู้บัญชาการทางทหาร ที่มี ผบ.ทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ”
เมื่อถามย้ำว่าทราบหรือไม่ว่าผู้สั่งการคือใคร พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องไปถามคนพูด หากถามตน ก็ไม่ทราบ และไม่ทราบว่าใครเป็นคนพูด ขอให้ไปถาม พล.ท.บุญสิน เอง
ส่วนกระแสที่เกิดขึ้นรู้สึกกดดันหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่มีความกดดัน
เมื่อถามว่าการมีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาจะส่งผลเสียต่อประเทศหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ต้องไปถาม พล.ท.บุญสิน ทำไมถึงพูดแบบนั้น เพราะเท่าที่ตนพูดกับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ก็บอกว่าไม่มีใครสั่ง
พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า “ก่อนที่ พล.ท.บุญสิน จะเกษียณฯ ประมาณวันที่ยี่สิบกว่าๆ เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะเป็นงานของ วปอ. ผมได้พบกับ พล.ท.บุญสิน , ผบ.ทบ. และ เสธ.ทบ. ซึ่งได้ยิน พล.ท.บุญสิน พูดมาตลอดว่าจะเอาคืนๆ จึงถาม พล.ท.บุญสิน ว่า ได้เตรียมการแล้วใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นทำให้เสร็จก่อนเกษียณฯ นะ แต่จนเกษียณฯ ก็ไม่พบว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อถามว่า กระแสข่าวดังกล่าวมีการพุ่งเป้าไปที่ชื่อ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ รักษาการนายกฯ ในขณะนั้น ได้มีการสั่งการผ่าน พล.อ.ณัฐพล หรือไม่นั้น พล.อ.ณัฐพล ยืนยันว่า “ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ ไม่มีครับ”