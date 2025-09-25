กัมพูชายังคงยั่วยุ! สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียดตลอดคืน

กัมพูชายังไม่เลิกยั่วยุ! สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดตลอดคืน หลังพบการยิงปืนและระเบิดในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ท่ามกลางความพยายามเข้าใกล้ลวดหนามของทหารกัมพูชา
สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (25 ก.ย.) เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” รายงานว่า ตลอดคืนที่ผ่านมากองกำลังกัมพูชายังคงมีพฤติกรรมยั่วยุและเป็นปรปักษ์ต่อฝ่ายไทย ทางเพจเผยว่าได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะในหลายพื้นที่
รวมถึงพบความพยายามของทหารกัมพูชาที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้แนวรั้วลวดหนามและมีการยิงปืนเพื่อตรวจสอบระยะทาง ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายยั่วยุอย่างชัดเจน
พฤติกรรมดังกล่าวของกัมพูชาเป็นการละเมิดข้อตกลงและหลักการที่เคยตกลงร่วมกันอย่างโจ่งแจ้ง สร้างความกังวลและทำให้สถานการณ์ชายแดนยังคงเปราะบาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นได้ตลอดเวลา
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า แม้จะมีการเจรจาในระดับต่างๆ แต่กัมพูชายังคงไม่ละทิ้งแนวทางการเผชิญหน้าและพร้อมที่จะแสดงท่าทีที่เป็นปรปักษ์ต่อประเทศไทยเสมอ