สื่อกัมพูชาตีข่าวกองทัพไทยวางแผนส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่อันเซส เตรียมรื้ออนุสาวรีย์ตาอม-บ้านพลเรือน

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังมีรายงานว่ากองทัพไทยกำลังวางแผนส่งกำลังทหารเข้าประจำการในบริเวณพื้นที่อันเซส (อานม้า) โดยมีเป้าหมายที่จะรื้อถอนอนุสาวรีย์ตาอม และบ้านเรือนพลเรือนที่อยู่ใกล้เคียง
สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานระบุว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อ้างว่ากองทัพไทยมีแผนที่จะส่งกำลังพลจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติการรอบอนุสาวรีย์ตาอมและบ้านของพลเรือนกัมพูชาใกล้ตลาดอันเซสในอนาคตอันใกล้
แหล่งข่าวเสริมว่าหากเรื่องนี้เป็นความจริง ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายไทยอีกครั้ง และก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อการสร้างสันติภาพระหว่างสองประเทศ
สื่อกัมพูชาระบุว่าด่านชายแดนอันเซสในจ.พระวิหาร อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชา และอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพกัมพูชาหลังจากไทยรุกรานเป็นเวลา 5 วัน และระบุเพิ่มว่าความตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการหยุดยิง เมื่อทหารไทยพร้อมด้วยเครื่องจักรหนักเข้ามาในพื้นที่อันเซส และเริ่มติดตั้งรั้วลวดหนาม ซึ่งกองทัพกัมพูชาได้คัดค้านการกระทำดังกล่าว.