รัฐบาล ซัด โทรโข่งเขมรแถไม่เคยมีกับระเบิด แต่ย้อนแย้งไม่รับข้อตกลงเก็บกู้ จี้สอบเส้นเงินรู้แน่มีกี่หมื่นลูก

โฆษกรัฐบาลอัด “เพ็ญโบนา“ โทรโข่งเขมรแถหลังแถลงการณ์ระเบิดไม่ใช่ของกัมพูชา ย้อนแล้วทำไมจึงไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิง เก็บทุ่นระเบิด เรียกร้องให้รัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา เร่งสอบเส้นทางการเงินผู้ซื้อและผู้ขาย รู้แน่เขมรมีกี่หมื่นลูก
วันนี้ (13ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวถึงกรณีนายเพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา แถลงในวันนี้ (13 สิงหาคม 2568) ตอบโต้กรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยยังปฏิเสธหน้าตายว่า กัมพูชาไม่เคยมีและวางทุ่นระเบิดใหม่ และปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาอย่างเคร่งครัด นั้น
นายจิรายุกล่าวว่า การที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาโต้แย้งในประเด็นนี้ ก็ยิ่งทำให้เห็นถึงความไม่จริงใจและเป็นการโกหกรายวัน
เพราะหากเป็นอย่างที่โฆษกรัฐบาลกัมพูชาพูดนั้น เหตุใดกัมพูชาจึงไม่รับข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่7สิงหาคม 2568 ประเทศมาเลเซีย ที่ไทยยื่นข้อเสนอสำคัญ 2 ข้อ คือ1.เรื่องการจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ และข้อที่2.ให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
เพราะข้อที่ 2 นี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาพูดในวันนี้ อย่างสิ้นเชิงเพราะถ้าตนเองไม่ได้เป็นผู้วางกับระเบิด เหตุใดจึงไม่รับข้อตกลงนี้
นายจิรายุกล่าวต่อไปว่า ขอเรียกร้องไปยังรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ขอให้เปิดประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณากรณีกัมพูชาละเมิดข้อตกลงสนธิสัญญาดังกล่าวในเรื่องของกับระเบิดบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียใดๆอีก และเป็นการสร้างสันติภาพอย่างจริงจังหลังข้อตกลงหยุดยิง 7 สิงหาคม2568 แต่ยังพบการวางกับระเบิดจำนวนมากในเขตอธิปไตยของประเทศไทย
ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้เปิดการสอบสวน เพื่อให้เปิดเผยแหล่งที่มาของผู้ผลิตและเส้นทางการเงินของการโอนซื้อ จากผู้ซื้อและผู้ขายกับระเบิดดังกล่าว
ซึ่งในโลกมีอยู่ไม่กี่รายที่ผลิตขายให้กับประเทศต่างๆที่ไม่สนใจอนุสัญญาดังกล่าว หากตรวจสอบเส้นทางการเงิน ก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าใครเป็นผู้สั่งกับระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมากมาใช้ในภูมิภาคนี้ นายจิรายุกล่าว