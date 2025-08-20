กัมพูชาขอบคุณสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป ช่วยบรรลุข้อตกลงหยุดยิง-ให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดน

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาได้แสดงความขอบคุณในนามของรัฐบาลกัมพูชาต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ สำหรับความคิดริเริ่มในการทำให้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชา-ไทยเป็นจริง และยินดีที่สหรัฐฯ ยังคงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวในการแถลงข่าววันนี้ (20) ว่ากัมพูชาให้คุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อความคิดริเริ่มของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นจริง และขอบคุณสหรัฐฯ สำหรับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องนี้
นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชายังได้แสดงความขอบคุณต่อสหภาพยุโรปที่ได้ประกาศให้ทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินมูลค่า 700,000 ยูโร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะบริเวณชายแดน โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
เขายังเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่เพียงเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนอีกด้วย ขณะเดียวกัน จีนและญี่ปุ่น ที่ดำเนินการผ่านทางสถานทูตในกรุงพนมเปญ ยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยด้วยเช่นกัน
ขณะเดียวกัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวยืนยันว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างสองฝ่าย และเชื่อมั่นว่าการหยุดยิงจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่ากัมพูชาได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อการกระทำของกองทัพไทย กรณีการติดตั้งรั้วลวดหนาม ตาข่าย และยางรถยนต์ ในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนกัมพูชา.