ไว้ใจได้ไหม!ทรัมป์กร้าวจะปกป้องโปแลนด์และบอลติก ถ้ารัสเซียขยายวงความขัดแย้ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(21ก.ย.) ประกาศกร้าวว่าเขาจะปกป้องโปแลนด์และประเทศต่างๆในแถบบอลติก กรณีที่มีการขยายสถานการณ์ลุกลามบานปลายมาจากรัสเซีย ตามหลังมอสโกล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของเอสโตเนียเมื่อเร็วๆนี้
เมื่อถูกถามว่าเขาจะปกป้องรัฐสมาชิกอียูหรือไม่ ถ้ารัสเซียยกระดับความเป็นปรปักษ์หนักหน่วงยิ่งขึ้น ทรัมป์ ตอบว่า "ใช่ ผมจะทำ ผมจะทำ"
เอสโตเนีย ร้องขอประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันจันทร์(22ก.ย.) ตามหลังการล่วงล้ำชายแดนในวันศุกร์(19ก.ย.)
ฝูงบินรบ MiG-31 ของรัสเซีย จำนวน 3 ลำ ละเมิดน่านฟ้าของเอสโตเนียเหนืออ่าวโปแลนด์ กระตุ้นเสียงคร่ำครวญจากสหภาพยุโรปและนาโต เกี่ยวกับการยั่วยุครั้งใหม่ที่เป็นอันตราย แต่ทางมอสโกยังคงยืนกรานปฏิเสธ
เครื่องบินเอฟ-35 ของอิตาลี ซึ่งถูกส่งเข้าร่วมภารกิจสนับสนุนป้องกันภัยทางอากาศของนาโตในบรรดาประเทศแถบบอลติก เช่นเดียวกับเครื่องบินของสวีเดนและฟินแลนด์ ถูกส่งขึ้นท้องฟ้า เพื่อสกัดกั้นฝูงบินขับไล่ของรัสเซีย และแจ้งเตือนให้พวกเขาถอยห่างออกไป
ครั้งที่ถูกถามว่าเขาได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์แล้วหรือไม่ ทรัมป์ให้การยืนยันและบอกว่า "เราไม่ชอบมันเลย"
คำแถลงของทรัมป์ มีขึ้นราว 2 สัปดาห์ หลังโดรนรัสเซียราว 17 ลำ ล่วงละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์ ในเหตุการณ์ที่จากนั้น ทรัมป์ พยายามกลบกระแสความกังวลและความร้อนแรงของสถานการณ์
"ผมคิดว่ามันคงเกิดจากความผิดพลาด" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันที่ 11 กันยายน
(ที่มา:เอเอฟพี)