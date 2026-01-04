ย้อนชมคลิป ยุทธการ “พิทักษ์ซำแต” เบื้องหลัง 18 เชลยเขมรขอยอมแพ้

ทัพภาค 2 เปิดเบื้องหลังยุทธการ “พิทักษ์ซำแต” แนวรบด้านปีกซ้ายของยุทธบริเวณกันทรลักษ์ หลังกัมพูชาพยายามเข้ายึดเพื่อชิงความได้เปรียบพื้นที่รอบเขาพระวิหาร แต่เจอทหารม้าไทย ฉก.พัน ม.614 นำรถถัง รถเกราะ รถสายพานฯ เข้าตีโต้ พร้อมรุกคืบเข้าโจมตีฐานทหารเขมร จนขอยอมแพ้ถูกจับเป็นเชลยศึก
วันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่วิดีโอคลิป “ยุทธการพิทักษ์ซำแต” ซึ่งเป็นปฏิบัติการป้องกันทหารกัมพูชาบุกล้อมตีโอบหวังเข้ายึด และเป็นจุดที่ทหารกัมพูชายอมจำนนจนถูกควบคุมตัวเป็นเชลยศึก
เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า สมรภูมิซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คืออีกหนึ่งพื้นที่แห่งเกียรติยศบนแนวรบปีกซ้ายของยุทธบริเวณกันทรลักษ์ การปะทะที่นี่เข้มข้นและเด็ดขาด ระหว่างหน่วยยานเกราะและรถถังของฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชา ท่ามกลางอาวุธยิงเล็งตรงและการยิงสนับสนุนที่กดดันทุกวินาที
ภารกิจของพื้นที่ซำแตคือ “โล่เหล็ก” ป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้กำลังยานเกราะและรถถังโอบตีแนวรบสำคัญในพื้นที่ภูผี สัตตะโสม และพระวิหาร ความมั่นคงของปีกซ้ายคือเงื่อนไขของชัยชนะทั้งยุทธบริเวณ และซำแตได้ยืนหยัดทำหน้าที่นั้นอย่างสมศักดิ์ศรี
ชัยชนะครั้งนี้เป็นผลงานของ “อัศวินแห่งสนามรบ” หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 614 ผู้ยึดมั่นในวินัย ความกล้าหาญ และการทำงานเป็นทีม ภายใต้ไฟสงครามที่กดดัน หน่วยยังคงรักษาพื้นที่ ยับยั้งการโอบตี และคุ้มครองเพื่อนร่วมรบได้อย่างเด็ดเดี่ยว
ซำแตไม่ใช่เพียงชื่อพื้นที่ หากคือสัญลักษณ์ของความเสียสละและความภาคภูมิใจของทหารไทย เกียรติยศที่จารึกไว้ด้วยหัวใจนักรบ และจะถูกเล่าขานในนาม หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 614 ตลอดไป
ขณะที่เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร มีการโพสต์ข้อความว่า “ทัพภาค 2 เปิดเบื้องหลัง 18 ทหารเขมรยอมแพ้ แบบง่ายดาย (18ฮีโร่ของคนเขมร?) เมื่อเจอทหารม้าไทย ขี่รถถัง รถเกราะ รถสายพานฯ เข้ายึดช่องซำแต
แนวรบพระวิหาร ที่ทหารเขมร พยายามจะเข้ามายึดแดนไทย มาตั้งแต่ปี 2554 ขณะที่ทหารต้องเอาให้อยู่ ป้องกันให้อยู่ พร้อมรุกคืบเข้าโจมตีฐานทหารเขมร คาดทหารเขมรกลัวรถถัง ยกมือยอมแพ้ ในการรบรอบแรก 28 ก.ค.2568 ใน #ยุทธการพิทักษ์ซำแต
“เหตุที่ทหารเขมร พยายามจะเข้ายึดพื้นที่ซำแต โดยระดมยานเกราะ รถถังตีโอบเข้ามา ถ้าหากยึดได้ ก็หวังจะเข้ายึดพื้นที่ภูผี สัตตะโสม และหน้าแนวพระวิหารต่อ แต่ทหารเขมรก็เจอกำลังทหารม้า และม้าเหล็กทัพบกไทย หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 614 (ฉก.พัน ม.614) สกัดไว้ได้ ด้วยความกล้าหาญ และการทำงานเป็นทีม เชื่อใจเชื่อมือกัน ทั้ง ผบ.ร้อย จ่า นายสิบ พลทหาร จึงรักษาพื้นที่ไว้ได้”