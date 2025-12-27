ถอดรหัส “ข้อ 4” แถลงหยุดยิง ชาวเขมรจะได้กลับ “บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว” หรือไม่?

น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโส สายทหาร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam
ถอดรหัส “ข้อ 4” จาก 16 ข้อในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement ) ไทย-กัมพูชา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีคำถามว่า ตามข้อ 4 ดังกล่าว ชาวเขมรจะได้กลับมาบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว หรือไม่??
น.ส.วาสนา อธิบายว่า แม้ในข้อ 4 จะระบุว่า “ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอนุญาตให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบ สามารถกลับคืนสู่บ้านเรือนและการดำรงชีวิตตามปกติของตนได้โดยเร็วที่สุด โดยปราศจากการขัดขวาง และด้วยความปลอดภัยและศักดิ์ศรี ภายในพื้นที่ของฝ่ายตนเอง”
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดรับกับข้อเสนอของ พลเอก เตีย เซรยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ที่ทำหนังสือถึงที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ทำให้วิตกกังวลกันว่าจะเป็นการเปิดช่องให้กัมพูชาส่งชาวกัมพูชากลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว เช่นเดิมอีกนั้น
จากการชี้แจงของ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และ ศูนย์แถลงข่าวร่วมชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ข้อตกลงนี้เป็นไปตามแถลงการณ์ร่วมใหม่ 16 ข้อ ที่ลงนามกันวันนี้ ให้ยึดตามสถานการณ์ปัจจุบัน 12.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งในเวลานี้ทั้งพื้นที่บ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว และบ้านคลองแผง จ.สระแก้ว นั้นทหารไทยได้ยึดอธิปไตยของประเทศไทยคืนได้สำเร็จแล้ว ชาวกัมพูชาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้แล้ว
อีกทั้ง ในแถลงการณ์ร่วมระบุว่าสามารถกลับคืนสู่บ้านเรือนและการดำรงชีวิตตามปกติของตนได้โดยเร็วที่สุด โดยปราศจากการขัดขวาง และด้วยความปลอดภัยและศักดิ์ศรีนั้น มีคำว่า “ภายในพื้นที่ของฝ่ายตนเอง within their own side.” คือ พื้นที่ตรงไหนตรงนั้น ประเทศใครประเทศมัน
”Both sides agree to allow civilians residing in the affected border areas to return at the earliest, without obstruction and in safety and dignity, to their homes and normal livelihoods in areas “within their own side.”
จึงเป็นเรื่องของประเทศใครประเทศมัน อีกทั้งในพื้นที่ดังกล่าว ทหารไทยได้สถาปนาความมั่นคงในการจัดตั้งที่มั่นทางทหาร การวางกำลัง และการล้อมรั้วลวดหนามไว้แล้ว
อีกทั้ง กว่าที่ทหารไทยจะยึดพื้นที่นี้ได้ต้องเสียสละทั้งชีวิตและเลือดเนื้อกันไปหลายคน จึงเป็นไปไม่ได้ที่คณะกรรมการ GBC จะยอมเจรจาให้ชาวเขมรกลับมาอยู่พื้นที่บ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้วตามเดิมได้ ไม่มีทางเป็นไปได้ และพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทย เป็นแผ่นดินไทยมีหลักฐานชัดเจนมายาวนาน.