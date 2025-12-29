หยุดยิง แต่เขมรไม่หยุดโดรน บินว่อนใกล้ช่องอานม้า-เนิน 677-ช่องพระพลัย-ช่องโดนโป ชี้ขัดแถลงการณ์ร่วม

หลังหยุดยิง เขมรยังบินโดรนหลายพื้นที่ ช่วงค่ำวันที่ 28 ธ.ค. ใกล้ช่องอานม้า -เนิน677-ช่องพระพลัย-ช่องโดนโป แต่อยู่ในฝั่งเขมร ชี้ขัดแถลงการณ์หยุดยิงไทย-กัมพูชา ห้ามทำกิจกรรมทางทหารที่ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าดินแดน ห้ามทำกิจกรรมยั่วยุสร้างความตึงเครียด
เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโส สายทหาร โพสต์ข้อความว่า มีรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่าช่วงค่ำวันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 1 ทุ่มเศษๆ พื้นที่ช่องโดนโปตรวจพบโดรนทหารกัมพูชาจำนวนมาก รวมทั้งที่ช่องพระพะลัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน 26 ลำ บินจากทิศตะวันตกไปตะวันออกแต่เป็นการบินในเขตกัมพูชา ในพื้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ตรวจพบโดรนทหารกัมพูชา 10 ลำ บินไปทาง เนิน 677
ทั้งนี้ แถลงการณ์ร่วม Joint Statement การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปพิเศษ (GBC) ครั้งที่ 3 ไทย- กัมพูชา ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025 จำนวน16 ข้อ พบว่าแม้จะไม่ได้มีการระบุคำว่า โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ แต่มีระบุในหลายข้อไม่ให้เคลื่อนไหวทางทหาร การยั่วยุ หรือแม้แต่ความเคลื่อนไหวที่จะลุกล้ำน่านฟ้าของอีกฝ่ายหนึ่ง
1. ทั้งสองฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงการยิง โดยไม่มีการยั่วยุ การรุกคืบ หรือการเคลื่อนกำลังทหารไปยังที่ตั้งหรือกำลังของอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อตกลงนี้จะต้องไม่ถูกละเมิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
2.ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคงการวางกำลังทหารในปัจจุบันไว้โดยไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม จะต้องไม่มีการเคลื่อนกำลังทหารใด ๆ รวมถึงการลาดตระเวนไปยังที่ตั้งของอีกฝ่าย
และ ข้อ 6. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการยั่วยุซึ่งอาจทำให้ความตึงเครียด ทวีความรุนแรงขึงซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางทหารที่ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้า ดินแดน หรือที่ตั้งของอีกฝ่าย