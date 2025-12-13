ภารกิจสำเร็จ! ทัพไทยยึด "ปราสาทคะนา" คืน 100% ทำลายฐาน G1-G4 สิ้นซาก พร้อมระเบิดบันไดไม้เรียบวุธ

"วาสนา นาน่วม" ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง โพสต์ข้อความน่ายินดีว่า ทหารไทย ทำได้! ยึดปราสาทคะนา 100%
ทั้ง G1-G4 ระเบิดทำลายบันไดไม้ เรียบวุธ
วันนี้ (13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.35 น. "วาสนา นาน่วม" ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้รายงานความคืบหน้าที่น่ายินดีผ่านทาง เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ยืนยันว่า ทหารไทยสามารถยึด "ปราสาทคะนา" ได้สำเร็จ 100% โดยปฏิบัติการครั้งนี้ได้จัดการกวาดล้างฐานกำลังของฝ่ายตรงข้าม ตั้งแต่ G1 ไปจนถึง G4 อย่างเบ็ดเสร็จ และได้ดำเนินการ "ระเบิดทำลายบันไดไม้เรียบวุธ" เพื่อตัดขาดเส้นทางเข้าออกสำคัญ เป็นการส่งสัญญาณถึงความเด็ดขาดและความสำเร็จในการควบคุมพื้นที่พิพาทได้อย่างสมบูรณ์