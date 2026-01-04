ยุ่น สุรศักดิ์" เปิดใจเบื้องหลังดีล "Erez" ขอบคุณสปิริตและความเป็นมืออาชีพ ยกเป็นแครี่แห่งยุคที่มีค่ามากกว่าถ้วยแชมป์

ปิดตำนานแครี่ผู้กอบกู้! 'ยุ่น สุรศักดิ์' ผู้บริหาร Bacon Time ร่ายยาวความในใจอำลา 'Erez' หลังร่วมสร้างประวัติศาสตร์นานกว่า 2 ปี เผยเบื้องหลังดีลสุดหินที่ต้องชนะใจทั้งครอบครัวและตัวนักแข่ง ชื่นชมสปิริตและความอ่อนน้อมที่ 'มีค่ามากกว่าถ้วยแชมป์' พร้อมทิ้งท้ายสุดอบอุ่น 'ครั้งนี้ไม่ใช่การลาจาก แต่จะพบกันใหม่ในวันที่หัวใจยังรักในเกมเหมือนๆ กัน
จากกรณี เมื่อวันที่ 3 ม.ค. เพจ "Bacon Time" ทีมอีสปอร์ตชื่อดังของประเทศไทย ได้ออกประกาศแยกทางกับนักกีฬา ROV ของทีมอย่าง "เต้ Erez" ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเสียดายเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามวันนี้ (4 ม.ค.) ยุ่น–สุรศักดิ์ วินิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ampverse ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา e-Sport ของประเทศ และผู้บริหารของทีม Bacon Time ได้ออกมาโพสต์ข้อความกล่าวขอบคุณและอำลา "Erez" (เจ้าเต้) กับเส้นทาง 2 ปีในทีม โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เจ้าเต้ อีเรส เป็นอีกดีลหนึ่งที่เรียกได้ว่าคอมพลีทมากๆ เพราะมันยากมากที่จะจบดีลนี้ได้ ไม่ใช่แค่เอาชนะใจเต้ แต่ต้องเอาชนะใจผู้หลักผู้ใหญ่รอบตัวน้องด้วย สุดท้ายเราก็ได้สุดยอดแครี่แห่งยุคมาช่วยเติมเต็มทีมของเรา เรื่องฝีไม้ลายมือคงไม่มีใครสงสัยในตัวเต้ ไหวพริบดี ตัดสินใจเฉียบคม และจบสกอร์ได้เฉียบขาด แน่นอนการย้ายข้ามฟากมาอยู่ทีมของเรามันยิ่งทำให้ความคาดหวังสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว ประกอบกับการที่ต้องเข้ามาทดแทนแครี่รุ่นพี่ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาตลอดในช่วงที่ผ่านมา
จากที่เต้เคยพูดว่า ผมชอบความท้าทาย ผมไม่มีความกดดัน แต่ลึกๆ ในใจก็คงต้องมีบ้างไม่มากก็น้อย อยากบอกเต้ว่าแม้ทุกอย่างจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งเป้า แต่สปิริตของเต้และความเป็นมืออาชีพนั้นคือสิ่งสำคัญที่แท้จริง อย่าโทษตัวเอง อย่าเสียใจ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางมีค่ามากกว่าถ้วยแชมป์มากมายนัก เพราะสำหรับพี่ถ้วยแชมป์มันเป็นแค่ตัวชี้วัดความสำเร็จส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ความเป็นมืออาชีพ ความอ่อนน้อมถ่อมตัว ต่างหากที่สำคัญ มันจะทำให้คนรักและคอยสนับสนุนเราไปในทุกๆ ที่
ขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักมาตลอด และเอาแชมป์ AIC 2024 มาให้แฟนๆ จนได้ ขอให้เส้นทางต่อไปข้างหน้าของน้องจงประสบความสำเร็จ ครั้งนี้ไม่ใช่การลาจาก แต่เราจะพบกันใหม่ ตราบใดที่เรายังรักในเกมเหมือนๆ กัน
See you Erez"