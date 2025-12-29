31 ธ.ค. นี้ ปักหมุดเคานต์ดาวน์สยามสแควร์! “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026”

AIS SIAM จับมือ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ประกาศความพร้อมชวนคนรุ่นใหม่ออกมาใช้ชีวิตส่งท้ายปีแบบจัดเต็ม ในงานเคานต์ดาวน์สุดมันส์ “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026” วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณหน้า AIS SIAM สยามสแควร์ เนรมิตพื้นที่ใจกลางเมืองให้กลายเป็นถนนแห่งความฝัน ที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง แสงไฟ และพลังของคนมีแพสชัน พร้อมพาทุกคนก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2026 ไปด้วยกัน
งานนี้เข้าชมฟรี! เปิดพื้นที่ต้อนรับตั้งแต่เวลา 16.30 น. ก่อนปล่อยความสนุกบนเวทีตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป กับไลน์อัปศิลปินและไอดอลขวัญใจคนรุ่นใหม่ที่ทยอยขึ้นมาสร้างบรรยากาศให้คึกคักตลอดคืน
18.00 น. – 18.40 น. Sugar ’N Spice
18.50 น. – 19.50 น. SERIOUS BACON
20.00 น. – 20.45 น. TALAY
20.50 น. – 21.50 น. bamm
21.55 น. – 22.40 น. เจษ – ไบเบิ้ล – เจเจ - มีโอ - ฟูไอซ์ - เจ็ท – จ๊อบ
22.45 น. – 23.05 น. พี่จอง – คัลแลน
23.10 น. – 23.50 น. เติ้ล – เฟิร์สวัน
00.05 น. – 00.35 น. LYKN
นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Lucky Fan Zone จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นโซนพิเศษสำหรับแฟนๆ ที่ร่วมกิจกรรมลุ้นใกล้ชิดเวทีและได้เข้าพื้นที่ก่อนใคร สามารถมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 –15.30 น. และจะเปิดให้เข้าสู่พื้นที่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถร่วมฉลองส่งท้ายปีไปพร้อมกันผ่าน Live Streaming ทาง Facebook SIAM SQUARE สยามสแควร์ และ Instagram @AISSIAM_OFFICIAL ตั้งแต่เวลา 21.45 น. ถึง 00.35 น.