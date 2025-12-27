“Stella Ozone Khao Yai” เริ่มต้นสร้างมิติใหม่ Lifestyle Destination เนรมิต “Happiness Fest 2025” เทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์ส่งท้ายปี

ตอกย้ำศักยภาพ Lifestyle Destination แห่งใหม่ของเขาใหญ่ ศูนย์รวมประสบการณ์ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Space for Tomorrow – พื้นที่ความสุขเพื่อวันพรุ่งนี้และตลอดไป” โดยบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STELLA สร้างปรากฏการณ์ใหม่ส่งท้ายปี 2568 ด้วยการเนรมิต Stella Ozone Khao Yai ให้กลายเป็น Year-End Entertainment Destination อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านงาน “Stella Ozone Khao Yai Presents Happiness Fest 2025” เทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์ที่ผสานเสียงเพลง การพักผ่อน งานแสดงศิลปะ และประสบการณ์แห่งความสุขเข้าไว้ด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศลมหนาวและแลนด์สเคปสุดโรแมนติกของเขาใหญ่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
งาน Happiness Fest 2025 ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ร่วมงานกว่า 3,000 คน สร้างภาพจำใหม่ให้เขาใหญ่ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งปีที่รวมทุกเจเนอเรชัน โดยผู้เข้าร่วมได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ฟังเพลงแบบนั่งชิลล์บนลานดนตรีเฉพาะกิจ Magic Star รายล้อมด้วยวิวปราสาทอันเป็นเอกลักษณ์ของ Stella Ozone Khao Yai พร้อมโซนกิจกรรมและ งานศิลปะ Installation Art ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ อาทิ Magic Forest และ Magic Sky ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กและจุดเช็กอินใหม่ของเขาใหญ่ และถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายบนสื่อออนไลน์ จนถูกยกให้เป็น “หนึ่งในสถานที่จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่น่าประทับใจที่สุดของปี”
นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง Key Success Factors ของการจัดงาน Happiness Fest 2025 ว่า ถือเป็นกิจกรรมแรกที่สะท้อนศักยภาพของ Stella Ozone Khao Yai ในการเป็นมากกว่าสถานที่จัดงาน แต่เป็นพื้นที่ที่มีชีวิต และสามารถสร้างประสบการณ์ความสุขได้อย่างแท้จริง
“Happiness Fest ไม่ใช่แค่อีเวนต์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้รู้จัก Stella Ozone Khao Yai ในฐานะศูนย์กลางความสุข การพักผ่อน และไลฟ์สไตล์ ที่ตอบโจทย์ผู้คนทุกเจเนอเรชัน และเป็นบทพิสูจน์ว่า STELLA สามารถพัฒนาโครงการให้ไปไกลกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบเดิม”
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน Happiness Fest 2025 คือการรวมตัวของศิลปินแถวหน้าของประเทศ ได้แก่ SERIOUS BACON, BOWKYLION, INK WARUNTORN และ TOR SAKSIT ในคอนเสิร์ตกลางแจ้งภายใต้ธีม “The Magic Moment of Happiness” ที่เปลี่ยนเขาใหญ่ให้กลายเป็นค่ำคืนแห่งความสุข อบอวลด้วยเสียงเพลง ความอบอุ่น และการแบ่งปันโมเมนต์พิเศษร่วมกันตลอดทั้งคืน
นายรองฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า STELLA มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ผ่านการพัฒนา Stella Ozone Khao Yai ให้เป็น Tourist Destination ที่มีชีวิต และสามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น รองรับทั้งงานอีเวนต์ กิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์สร้างสรรค์ในอนาคต โดยมีการพัฒนาโซนใหม่สำหรับครอบครัวอย่าง Zooniverse รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงและ Installation Art ระดับคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำและสร้างการกลับมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีก
“เราไม่ได้มอง Stella Ozone เป็นเพียงพื้นที่จัดงานชั่วคราว แต่เป็น Space for Tomorrow พื้นที่ความสุขที่สามารถเติบโต เปลี่ยนบทบาท และต่อยอดประสบการณ์ได้อย่างไม่รู้จบ ทั้งในมิติของการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”
“ดีใจมากๆ ครับกับปีแรกของการจัดงาน เพราะเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เราเผชิญกับความท้าทายไม่น้อยกับการเริ่มต้นจากอีเวนท์ใหญ่ขนาดนี้ แต่เสียงตอบรับที่ล้นหลามของวันงานที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นว่า Stella Ozone มีศักยภาพในการเป็น Tourist Destination ที่มีชีวิต และสามารถสร้างความสุขให้ผู้คนได้จริง ส่วนอีเวนท์ครั้งหน้า จะมาอีกเมื่อไหร่ เราขออุบเอาไว้ก่อน”
นอกจากนี้ นายรองฤทธิ์ยังเปิดเผยว่า STELLA ความสำเร็จของงาน Happiness Fest 2025 ถือเป็นบทพิสูจน์แนวคิดการพัฒนาโครงการของ STELLA ที่ไม่ได้มองพื้นที่เป็นเพียงสินทรัพย์ แต่เป็นแพลตฟอร์มของการใช้ชีวิตและประสบการณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนา Stella Ozone Khao Yai ให้เป็น Tourist Destination และ Entertainment Hub บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปิดตัวและพัฒนาโครงการบ้านในทำเลศักยภาพ อาทิ แอสตร้า พระราม 2 โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซูรี่ และ โนวา เวสต์เกต โครงการบ้านรุ่นใหม่ย่านบางใหญ่ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริงในทุกมิติ ตามแนวคิดหลักของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความยั่งยืน และการเติบโตในระยะยาว
“ประสบการณ์จากการจัดงาน Happiness Fest ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่า พื้นที่ที่ดีสามารถยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างไร ซึ่งแนวคิดเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้กับการพัฒนาโครงการบ้านของ STELLA ทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง บริบทแวดล้อม หรือการสร้างคอมมูนิตี้ที่มีชีวิต”
แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ของ STELLA รวมถึงพื้นที่ในเมืองพัทยา ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Rolling Loud มาก่อน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้านำบทเรียนจาก Happiness Fest 2025 ไปต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่สำหรับวันนี้ และวันต่อๆ ไปอย่างแท้จริง ทั้งในมิติของการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และการอยู่อาศัย
แม้งานเทศกาลดนตรี Happiness Fest 2025 จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ STELLA ยังคงเปิดพื้นที่แห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง โดย Installation Art และลานกิจกรรมในโซน Magic Forest และ Magic Sky ได้ขยายระยะเวลาการจัดแสดงออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2569 จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดภายในปีนี้
ความสำเร็จของงานยังส่งผลให้โรงแรมภายใต้การบริหารของ STELLA อย่าง เอสเตลล่า เขาใหญ่ มียอดการจองเต็มต่อเนื่องยาวไปจนถึงต้นปีหน้า สะท้อนศักยภาพของ Stella Ozone Khao Yai ในการเป็น Destination สำหรับการจัดอีเวนต์และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อย่างแท้จริง
Happiness Fest 2025 จึงนับเป็นการปิดศักราชอย่างงดงาม และเป็นก้าวสำคัญของ STELLA ในการขับเคลื่อนแนวคิด “Space for Tomorrow – พื้นที่ความสุขเพื่อวันพรุ่งนี้และตลอดไป” พร้อมนำความสำเร็จ บทเรียน และความเชื่อมั่นจากครั้งนี้ ไปต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการในมือและโครงการใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อสร้างสรรค์จุดหมายปลายทางที่มอบความสุขอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนและสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดตาม
* Facebook / Instagram / TikTok: Stella Ozone Khao Yai
* Website: stellaozone.com
#HappinessFest2025
#StellaOzoneKhaoYai
#SpaceForTomorrow
#KhaoYaiDestination
#STELLA