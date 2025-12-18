“อนุทิน” เล่นลิ้น Have a good afternoon หลังถูกถามชอปปิ้ง สส. ลั่นหัวหน้าพรรคเท่านั้นแคนดิเดตเบอร์ 1

“อนุทิน” เล่นลิ้น “Have a good afternoon” หลังสื่อถาม ความมั่นใจ Shopping ตัวเด็ดๆ เข้าพรรค ลั่น หัวหน้าพรรคเท่านั้น แคนดิเดตเบอร์ 1 พร้อมกราบถ้าใครทำให้ไชยชนก ขึ้น 1 ได้ ถ่อมตัว ไม่ประเมินตัวเลข ลั่นต้องให้เกียรติเสียงประชาชน ชี้ สื่อจี้ถามเต็งแคนดิเดตจนคนกลัว แม้แต่ตนยังผวา
เมื่อเวลา 11.52 น.วันที่ 18 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ถึงการเตรียมพร้อมเลือกตั้ง หลัง นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ว่า นายไชยชนก จะเป็นเบอร์ 1 ก็ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรี สนใจที่ขยับไปลงเลือกตั้ง สส.แบบเขตหรือไม่ โดยให้ นายไชยชนก ขยับเป็นแบบบัญชีเบอร์ 1 นายอนุทิน กล่าวว่า คำถามนี้จะมาถามทำไม จะให้เลขาธิการพรรคขึ้นเป็นเบอร์ 1 ทั้งที่ตนยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ หากใครทำให้ นายไชยชนก ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ได้ ตนก็พร้อมที่จะกราบ มันไม่ต้อง ถาม หัวหน้าก็ต้องเป็นบัญชีเบอร์ 1 และเลขาฯ พรรค ก็ต้องเป็นบัญชีเบอร์ 2 ซึ่งเป็นกติกาสากลอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยยังยืนยันใช่หรือไม่จะส่งแคนดิเดตของพรรคครบ 3 คน นายอนุทิน กล่าวว่า พยายามจะให้ครบ 3 คน ส่วนการจะเปิดตัวเมื่อไหร่นั้น ผู้สื่อข่าวก็ถามจนคนเขากลัวหมดแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า 2 ชื่อที่เปิดมาก่อนหน้านี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ผวาไปแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ตนก็ผวา แต่ก็ไม่เป็นไร หัวหน้าพรรคก็เป็นแคนดิเดตอยู่แล้ว ส่วนอีก 2 คน กำลังคุย และไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์นอกเหนือจาก 2 ชื่อที่พูดมาก่อนหน้านี้ และเชื่อว่า พรรคภูมิใจไทยมีวิธีการบริหารจัดการ ออกมาให้เรียบร้อย และไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรว่าต้องส่ง 1 คน 2 คนหรือ 3 คน ขอให้มีแค่นายกฯชัดเจน เราก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งมีหลายองค์ประกอบ ไม่ใช่เฉพาะเลือกนายกอย่างเดียวยังมีเรื่องของบุคลากร ที่จะมาเป็น สส. ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ
เมื่อถามว่า มีโอกาสที่จะเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายกฯ ระหว่างทางหรือไม่ หลังจากที่มีชื่อปรากฏตามสื่อ นายอนุทิน กล่าวว่า จะเปลี่ยนได้ยังไงในเมื่อยังไม่ประกาศเลย ซึ่งรายชื่อผู้สื่อข่าว ไปเอามาได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวย้อนตอบว่าก็ได้มาจากนายกฯ ขณะที่นายอนุทิน กล่าวว่า แต่ที่สามารถประกาศได้ชัดเจนคือนายอนุทิน นี่คือชัดที่สุด
เมื่อถามว่า การที่มีบ้านใหญ่เข้ามาในพรรคจำนวนมากจะมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวยืนยันว่า ไม่มี และไม่ต้องจัดการอะไร เพราะทุกอย่างที่เข้ามา ได้มีการพูดคุยกัน และดูความแข็งแรงของนโยบายพรรครวมถึงผู้สมัครในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อรวมกันแล้วมีพลังบวกขึ้นมาเราก็ไปตามนั้น
เมื่อถามว่า รวมกันแล้วกลายเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้น อาจจะมีการต่อรองที่สูงขึ้น ยังมั่นใจหรือไม่จะสามารถคุมพรรคให้เป็นเอกภาพได้เหมือนในอดีต ของพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ใช้คำว่าต่อรอง เมื่อถามย้ำว่าที่ระบุว่าไม่มีการต่อรองหมายความว่าอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ไม่มีต่อรอง และเท่าที่จำความได้ก็ไม่มีใครมาต่อรอง
เมื่อถามถึงทีมเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยยังคงเป็นนายเอกนิติ ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องเป็นนายเอกนิติอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า เมื่อพรรคภูมิใจไทยรวมกับบ้านใหญ่แล้ว มีการประเมินตัวเลขเบื้องต้นในการเลือกตั้ง ได้เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนมักจะไม่พูดอะไรไปก่อน ต้องให้ประชาชนตัดสิน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการไม่เคารพเสียงประชาชน
เมื่อถามว่า การที่นายกรัฐมนตรีชอปปิ้งตัวเด็ดๆ เข้ามาในพรรคจะทำให้ถูกใจประชาชนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า Have a good afternoon ก่อนจะเดินออก จากวงสัมภาษณ์และขึ้นตึกไทยทันที