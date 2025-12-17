“อนุทิน” บอกใกล้แล้วแคนดิเดตนายกฯ ยึดฤกษ์สะดวกจ่อเปิดตัว อุบ "สีหศักดิ์" เข้าถ่ายรูปแค่ถกสแกมเมอร์

หัวหน้าภท. บอก ใกล้แล้ว หลังโดนถามถึงแคนดิเดตนายกฯ ยึดฤกษ์สะดวก จ่อเปิดตัวเร็วๆ นี้ - อุบตอบ ปม ‘สีหศักดิ์’ เข้าถ่ายรูป เผยเพียงหารือสแกมเมอร์
วันนี้ (17ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.52 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแคนดิเดตนายกของพรรคภูมิใจไทยจะยังเป็นคนเดิมหรือไม่ ว่า ใกล้แล้ว
เมื่อถามย้ำว่ายังเป็น เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือไม่ นายอนุทิน ระบุเพียงว่า ใกล้แล้ว
เมื่อถามว่าทั้งสองท่านตอบรับหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ใกล้แล้ว
เมื่อถามว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เดินทางเข้ามาทำอะไรที่พรรคเพื่อภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเชิญมาหารือเรื่องสแกมเมอร์ เรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และเรื่องปัญหาด้านการต่างประเทศ พอดีมีเวลาคุยกันแปปเดียว ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงาน
เมื่อถามว่าได้ชวนมาลงสมัคร สส. ด้วยหรือไม่ หลังนายสีหศักดิ์ บอกว่าเดินทางเข้ามาถ่ายรูปที่พรรค นายอนุทิน กล่าวว่า นายสีหศักดิ์ มาถ่ายรูป ก็เป็นคำตอบอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าจะลงสส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่ยิ้มเท่านั้น
เมื่อถึงกรณีที่นายสีหศักดิ์ บอกว่าไม่ได้สนใจเล่นการเมือง นายอนุทิน กล่าวว่า อันนี้ไม่ได้เล่นการเมือง แต่เป็นการทำหน้าที่รับใช้บ้านเมือง
เมื่อถามถึงกรณีที่นายสีหศักดิ์ บอกว่าหากได้เป็นรอบนี้ก็อยากกลับมาทำหน้าที่ รมต.กระทรวงการต่างประเทศอีก นายอนุทิน กล่าวว่า ในทางการเมืองเราจะไม่พูดอะไรเป็นการล่วงหน้าได้ แต่เราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกคนทำงานเต็มที่ และทำงานรับใช้บ้านเมืองอย่างทุ่มเทมากๆ
เมื่อถามว่าการเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯช้าจะทำให้เสียเปรียบหรือไม่หลังพรรคการเมืองอื่นได้ทยอยเปิดตัวไปแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า วันโหวตวันเดียวกัน ซึ่งตนถือฤกษ์สะดวก
เมื่อถามว่าสะดวกวันไหน นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า วันที่สะดวก