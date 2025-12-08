ไทยแชมป์ 3 ปีซ้อน! Garena RoV ต้อนรับคณะนักกีฬาอีสปอร์ตไทย หลัง “Full Sense” คว้าแชมป์ RoV นานาชาติ “AIC 2025”
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการและพัฒนาเกมออนไลน์ชั้นนำระดับโลกและทีม Garena RoV Thailand ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ คณะนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย จาก 3 สโมสร ชั้นนำ ได้แก่ Full Sense, Bacon Time และ PSG Esports หลังเดินทางกลับจากการแข่งขันระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2025 (AIC 2025) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยทั้ง 3 ทีมได้สร้างผลงานอันโดดเด่น และสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ถึง 3 ใน 4 ทีมสุดท้าย และคว้าตำแหน่งแชมป์ AIC 2025 รักษาแชมป์ให้ประเทศไทยได้เป็นปีที่สามติดต่อกัน คณะนักกีฬาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 14.45 น. โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN615 โดยมีครอบครัวและแฟนคลับของทั้งสามสโมสรร่วมให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พชรพล ชัฎอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมต้อนรับนักกีฬาในฐานะตัวแทน Garena RoV Thailand พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญในเวทีระดับนานาชาติ โดยระบุว่า “ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักกีฬาทุกท่าน ที่ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยในเวทีอีสปอร์ตระดับนานาชาติ โดยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายได้ถึง 3 ทีม และยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศกลับมาได้อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นการครองแชมป์ระดับนานาชาติของทีมตัวแทนประเทศไทยในรายการนี้ได้ถึง 3 ปีติดต่อกัน แสดงถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยในระดับสากล และขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมถึงสโมสรอีสปอร์ตต่าง ๆ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในร่วมกันผลักดันทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็มอีสปอร์ตไทย โดย Garena RoV Thailand จะมุ่งสนับสนุนนักกีฬาอีสปอร์ตและวงการอีสปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสโมสรอีสปอร์ต ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้อีสปอร์ตไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ เราจะได้ร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาอีสปอร์ตไทยอีกครั้งในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 (SEA Games 2025) ที่จะถึงนี้”
การแข่งขัน Arena of Valor International Championship 2025 หรือ AIC 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2568 ณ กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม Arena of Valor (RoV) โดยมีสโมสรอีสปอร์ตจาก 3 ลีกชั้นนำเข้าร่วมชิงชัยอย่างเข้มข้น ได้แก่ RoV Pro League (RPL), Arena of Glory (AOG) และ Garena Challenger Series (GCS)
โดยในปีนี้ ตัวแทนจากประเทศไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยการฝ่าด่านการแข่งขันจนสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายได้ถึง 3 ทีม ได้แก่ Full Sense แชมป์จาก RoV Pro League 2025 Winter, Bacon Time แชมป์ AIC 2024 และ PSG Esports ทีมน้องใหม่มาแรงที่น่าจับตามองและเต็มไปด้วยศักยภาพ โดยผู้เล่นทุกคนล้วนผ่านการขัดเกลาจากการแข่งขันระดับอาชีพใน RoV Pro League (RPL) ลีกอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเบ้าหลอมสำคัญที่ช่วยยกระดับฟอร์มการเล่นและ
ความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาไทยจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำในระดับนานาชาติได้ในปัจจุบัน
ในการแข่งขันปีนี้ ทีม Full Sense สามารถคว้าแชมป์ AIC 2025 มาครองได้สำเร็จ ถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของ Full Sense ในการแข่งขันรายการนี้ และเป็นการรักษาแชมป์ได้ถึง 3 ปีติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่ของทีมตัวแทนประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2023 ปี 2024 และปี 2025 คว้าเงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยความสำเร็จจากอีกสองทีมไทย ได้แก่ ทีม Bacon Time ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และ ทีม PSG Esports ที่ฝ่าเข้าสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จจากทั้งหมด 12 ทีม นอกจากนี้ FS Noar (โนอาห์) ยังคว้าตำแหน่ง FMVP (Finals Most Valuable Player) คว้าเงินรางวัลเพิ่มอีก 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ
โดย Full Sense เริ่มต้นเส้นทางในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพในการแข่งขัน RoV Pro League ในปี 2024 และใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก่อนขึ้นแท่นแชมป์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยการคว้าชัยในรายการ RPL 2025 Winter และ AIC 2025 ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขัน AIC 2025 ครั้งนี้ กล่าวได้ว่า Full Sense ถือเป็น “แชมป์ไร้พ่าย” ด้วยการคว้าชัยเหนือคู่แข่งในทุกแมตช์ตลอดการแข่งขัน ความสำเร็จเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบการแข่งขันอีสปอร์ตในประเทศไทย และมาตรฐานของนักกีฬาอีสปอร์ตไทยในระดับนานาชาติ
ความสำเร็จของนักกีฬาไทยใน AIC 2025 ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความสามารถ และศักยภาพของนักกีฬาอีสปอร์ตไทยบนเวทีระดับนานาชาติเท่านั้น หากยังแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในนามทีมชาติ และบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำวงการอีสปอร์ตระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ที่เปิดกว้างสำหรับเยาวชนและผู้ที่มีความฝันในเส้นทางอาชีพสายเกม ให้ได้เห็นว่า “เกม” ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอีกต่อไป แต่สามารถเติบโตเป็น “กีฬาอาชีพ” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม และมีโอกาสพัฒนาตนเองสู่เส้นทางการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างน่าภาคภูมิใจ