“ทรัมป์” เผย “รูบิโอ-เฮกเซธ” จะร่วมทีมบริหารเวเนซูเอลา จนกว่าจะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

“ทรัมป์” เผย “มาร์โก รูบิโอ” รมว.ต่างประเทศและ “พีต เฮกเซธ” รมว.กลาโหมสหรัฐฯ จะร่วมทีมบริหารประเทศเวเนซูเอลาชั่วคราวจนกว่าจะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
เมื่อวันเสาร์(3 ม.ค.) นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามาบริหารเวเนซุเอลา หลังจากการจับกุมประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ และรัฐมนตรีกลาโหม พีต เฮกเซธ จะทำงานร่วมกับ “ทีมงาน” เพื่อช่วยบริหารประเทศ
“โดยหลักแล้ว ช่วงระยะเวลาหนึ่ง คนที่ยืนอยู่ด้านหลังผมตรงนี้แหละจะเป็นผู้ดูแล เราจะเป็นผู้บริหาร เราจะนำมันกลับมา” ทรัมป์กล่าวที่สโมสรมาอา-ลาโก (Mar-a-Lago)
ขณะกล่าวถ้อยแถลง ทรัมป์ยืนอยู่ต่อหน้ารูบิโอ เฮกเซธ และประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม พล.อ.แดน เคน
นายทรัมป์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รูบิโอและเฮกเซธจะเป็นทีมที่ทำงานร่วมกับประชาชนชาวเวเนซุเอลา เพื่อให้มั่นใจว่าเวเนซุเอลาจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของสุญญากาศทางอำนาจ หากสหรัฐถอนตัวออกไป
ทรัมป์ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐ โดยกล่าวว่า “เราไม่กลัวการส่งทหารลงพื้นที่จริง”
เขายังกล่าวด้วยว่า มีแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะให้บริษัทน้ำมันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรง ทั้งนี้ เวเนซุเอลามีแหล่งน้ำมันดิบสำรองจำนวนมหาศาล
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน แต่ส่งสัญญาณว่าสหรัฐจะยังคงอยู่ในพื้นที่ จนกว่าเวเนซุเอลาจะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้อง