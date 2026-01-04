อสส.สหรัฐฯ เผย “มาดูโร” จะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด ข้อหาก่อการร้าย-ยาเสพติด-สะสมอาวุธต่อต้านอเมริกา

อัยการสูงสุดสหรัฐฯ เผย “มาดูโร” จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสหรัฐฯ อย่างถึงที่สดุ ในข้อหาสมคบคิดก่อการร้ายเกี่ยวกับยาเสพติด นำเข้าโคเคน ครอบครองอาวุธทำลายล้างต่อต้านอเมริกา
แพม บอนดี อัยการสูงสุดสหรัฐ กล่าวว่า นิโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซูเอลา จะ ต้องเผชิญกับอำนาจยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบ บนแผ่นดินอเมริกา และในศาลอเมริกัน ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากเขาถูกจับกุมในเวเนซุเอลาและอยู่ระหว่างนำตัวมาที่สหรัฐอเมริกา
บอนดีเขียนข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเช้าวันเสาร์ (3 ม.ค.) โดยอ้างถึงคำฟ้องต่อมาดูโร ซึ่งตั้งข้อหาว่าเขามีความผิดข้อหา “สมคบคิดก่อการร้ายเกี่ยวกับยาเสพติด การสมคบคิดนำเข้าโคเคน การครอบครองปืนกลและอาวุธทำลายล้าง และการสมคบคิดเพื่อครอบครองปืนกลและอาวุธทำลายล้างเพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกา”
ทั้งนี้ มาดูโรถูกอัยการเขตทางตอนใต้ของนครนิวยอร์กยื่นฟ้องตั้งแต่ปี 2020
บอนดียังกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และกองทัพสหรัฐ ซึ่งเธอระบุว่า “ได้ดำเนินภารกิจอันน่าทึ่งและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจับกุมผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดระหว่างประเทศทั้งสองราย” โดยหมายถึงมาดูโรและภรรยาของเขา