“บุ๋ม ปนัดดา”บุกช่วยแม่ลูกอ่อน ผัวติดยาบ้าทำร้ายร่างกาย ค้นห้องพบปืนเถื่อน 2 กระบอก นำตัวดำเนินคดี

“บุ๋ม ปนัดดา” รุดช่วยสาวพร้อมลูกน้อยวัย 3 สัปดาห์ เหยื่ออารมณ์พ่อทาสยาบ้า หลังคลอดลูกกลับมาบ้านพักโดนสามีทำร้าย ตร.ค้นห้อวพยปืนไทยประดิษฐ์ 2 กระบอก ก่อนแจ้งข้อ ครอบครองปืนไม่ได้อนุญาต
เมื่อเวลา 17.30น วันที่ 5 ต.ค.68 ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เดินทางไปยังห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พระพุทธบาท จะสระบุรี หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานว่า ช่วงกลางดึกวันที่ 4 ต.ค.68 มีน้องผู้หญิงส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือ ตนจึงให้ทีมงานในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ พบน้องผู้หญิงยืนร้องและได้อุ้มลูกน้อยใว้ในอ้อมกอด
ทีมงานได้สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นพบว่า หญิงคนดังกล่าว เพิ่งคลอดลูกได้ 3 สัปดาห์ หลังจากออกโรงพยาบาลมาอยู่ที่ห้องพักก็ถูกสามีที่ติดยาเสพติด ทำร้ายร่างกายมาตลอด และไม่เคยสนใจลูก น้องผู้หญิงคนดังกล่าวกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายจากสามีตัวเองด้วย จึงได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือทางเพจ“มูลนิธิองค์กรทำดี”ตนจึงได้ให้ทีมงานเข้าไปช่วยนำตัวน้องผู้หญิงและลูกออกมาแล้วหาที่พักที่ปลอดภัยก่อน
ดร.ปนัดดา กล่าวอีกว่า วันนี้ตนจึงเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพาน้องผู้หญิงกลับมาเอาของและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ห้องพัก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรววจ สภ.พระพุทธบาท เข้ามาตรวจค้นในห้องพักด้วย เบื้องต้นพบฝ่ายชายกำลังนอนพักอยู่ภายในห้อง โดยให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวกวน พูดคุยไม่รู้เรื่อง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นภายในห้องพบปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก พร้อมดินปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ควบคุมตัว ไปที่ สภ.พระพุทธบาท เพื่อตรวจหาสารเสพติด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนใว้ในครอบครอง โดยไม่รับอนุญาต ส่วนน้องผู้หญิงกับลูกทางมูลนิธิองค์กรทำดี ได้ให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยและดูแลอย่างดี