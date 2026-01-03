“ทรัมป์” มอนิเตอร์นาทีต่อนาที “รบพิเศษเดลต้า” พังประตูเหล็กบุกจับ “มาดูโร” ยันสหรัฐฯ เตรียมเข้าจัดการน้ำมันเวเนซูเอลา

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงดูปฎิบัติการบุกจับผู้นำคาราคัสพร้อมกับนายพลอเมริกันที่คฤหาสน์ Mar-a-Lago แบบนาทีต่อนาทีรวมวินาทีหน่วยรบพิเศษเดลต้าต้องพังประตูเหล็กเข้าไปถึงตัวผู้นำ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(3 ธ.ค)ว่า ผู้นำสหรัฐฯเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ล่าสุดว่า เฝ้ามอนิเตอร์ปฎิบัติการจับกุมตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร แบบเรียลไทม์พร้อมกับบรรดานายพลอเมริกันที่คฤหาสน์ส่วนตัว Mar-a-Lago รัฐฟลอริดา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า เป็นปฎิบัติการทหารที่ซับซ้อนรวมไปถึงช่วงเวลาที่หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ ต้องพังประตูเหล็กหลายประตูก่อนจะถึงตัวผู้นำคาราคัส
ทั้งนี้พบว่าหน่วยรบพิเศษเดลต้าบุกจับตัวมาดูโรพร้อมภรรยาจากเตียงนอนก่อนส่งตัวออกนอกประเทศเข้าสู่รัฐนิวยอร์กเพื่อเตรียมขึ้นศาล
ทรัมป์เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับมาดูโรเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนการเปิดปฎิบัติการทหารโจมตีเวเนซุเอลา และในเวลานี้ทั้งมาดูโรและภรรยาอยู่บนเรือรบสหรัฐฯ USS Iwo Jima เพื่อเดินทางเข้านิวยอร์ก
ในการเปิดเผยเขากล่าวว่า สหรัฐฯใช้อากาศยานจำนวนมากในปฎิบัติการทหารรวมเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบขับไล่
ผู้นำสหรัฐฯให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่า ไม่มีพลเมืองสหรัฐฯเสียชีวิตแต่มีได้รับบาดเจ็บระหว่างปฎิบัติการจับกุมประธานาธิบดีมาดูโร และมีเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงแต่ไม่มีการสูญเสียอากาศยาน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยกับฟ็อกซ์นิวส์วันเสาร์(3)ถึงอนาคตของบ่อน้ำมันเวเนซุเอลาหลังผู้นำคาราคัสโดนจับแล้ว
เขายืนยันว่า สหรัฐฯจะเข้ามาข้องเกี่ยวอย่างสูงในอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาหลังจากนี้
“พวกเรามีบริษัทน้ำมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่ที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด และพวกเราจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสูง(ในอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลา)”