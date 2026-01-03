CNN แฉหน่วยรบพิเศษเดลต้าลาก “มาดูโร” จากเตียงนอนพร้อมเมียก่อนจับบินส่งเข้า "นิวยอร์ก" เตรียมขึ้นศาล

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นิโกลัส มาดูโร และภรรยาซีเลีย โฟลเรส ถูกหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ เดลต้าลากตัวจากเตียงนอนก่อนจับส่งเข้ารัฐนิวยอร์กเตรียมขึ้นศาล
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(3 ธ.ค)ว่า แหล่งข่าวใกล้ชิด 2คนเปิดเผยว่า หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ เดลต้า บุกจับ- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นิโกลัส มาดูโร และภรรยาซีเลีย โฟลเรส (Cilia Flores) จากห้องนอนกลางดึกระหว่างหลับ
การบุกจับมาดูโรไม่มีตัวเลขการสูญเสีย
แหล่งข่าวหลายปากกล่าวว่าเวลานี้ผู้นำคารารัสและภรรยาถูกจับตัวส่งเข้ารัฐนิวยอร์ก
CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่ FBI ร่วมกับในกองกำลังปฎิบัติการพิเศษสหรัฐฯในการบุกจับมาดูโร และมาดูโรและภรรยาจะต้องขึ้นศาลแมนแฮตตันเพื่อเผชิญหน้าข้อหา
ด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ ออกมาเปิดเผยว่า วอชิงตันก่อนหน้าพยายามเสนอทางออกเป็นบันไดลงให้กับประธานาธิบดีมาดูโร ก่อนสหรัฐฯจะเปิดฉากโจมตีกรุงคาราคัสในที่สุด
โดยในเงื่อนไขทางออกของมาดูโรตามข้อเสนอของสหรัฐฯตามการเปิดเผยของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯพบว่า สหรัฐฯตั้งเงื่อนไขการลักลอบขนยาเสพติดต้องหยุด น้ำมันที่ถูกขโมยต้องส่งคืนให้สหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลา อีบัน กิล (Yván Gil) อ้างว่า มาดูโรยังคงเป็นผู้นำเวเนซุเอลาอยู่ถึงแม้จะตกอยู่ในกำมือสหรัฐฯแล้ว