CNN แฉหน่วยรบพิเศษเดลต้าลาก “มาดูโร” จากเตียงนอนพร้อมเมียก่อนจับบินส่งเข้า "นิวยอร์ก" เตรียมขึ้นศาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นิโกลัส มาดูโร และภรรยาซีเลีย โฟลเรส ถูกหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ เดลต้าลากตัวจากเตียงนอนก่อนจับส่งเข้ารัฐนิวยอร์กเตรียมขึ้นศาล

CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(3 ธ.ค)ว่า แหล่งข่าวใกล้ชิด 2คนเปิดเผยว่า หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ เดลต้า บุกจับ- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นิโกลัส มาดูโร และภรรยาซีเลีย โฟลเรส (Cilia Flores) จากห้องนอนกลางดึกระหว่างหลับ

การบุกจับมาดูโรไม่มีตัวเลขการสูญเสีย

แหล่งข่าวหลายปากกล่าวว่าเวลานี้ผู้นำคารารัสและภรรยาถูกจับตัวส่งเข้ารัฐนิวยอร์ก

CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่ FBI ร่วมกับในกองกำลังปฎิบัติการพิเศษสหรัฐฯในการบุกจับมาดูโร และมาดูโรและภรรยาจะต้องขึ้นศาลแมนแฮตตันเพื่อเผชิญหน้าข้อหา

ด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ ออกมาเปิดเผยว่า วอชิงตันก่อนหน้าพยายามเสนอทางออกเป็นบันไดลงให้กับประธานาธิบดีมาดูโร ก่อนสหรัฐฯจะเปิดฉากโจมตีกรุงคาราคัสในที่สุด

โดยในเงื่อนไขทางออกของมาดูโรตามข้อเสนอของสหรัฐฯตามการเปิดเผยของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯพบว่า สหรัฐฯตั้งเงื่อนไขการลักลอบขนยาเสพติดต้องหยุด น้ำมันที่ถูกขโมยต้องส่งคืนให้สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลา อีบัน กิล (Yván Gil) อ้างว่า มาดูโรยังคงเป็นผู้นำเวเนซุเอลาอยู่ถึงแม้จะตกอยู่ในกำมือสหรัฐฯแล้ว



