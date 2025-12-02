ไม่ขอเป็นทาส!ปธน.เวเนฯกร้าวไม่เอาสันติภาพฉบับอเมริกา หลังสหรัฐฯยกทัพประชิดเขตแดน

ชาวเวเนซุเอลาไม่ต้องการ "สันติภาพแบบทาส" จากคำประกาศกร้าวของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ที่บอกกับพวกผู้สนับสนุนหลายพันคนในวันจันทร์(2ธ.ค.) เกี่ยวกับการประจำการทางทหารของสหรัฐฯที่ประชิดเขตแดนและทดสอบประเทศของเขามานานหลายเดือนแล้ว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยกระดับกดดัน มาดูโร ด้วยการเสริมกำลังทางทะเลครั้งใหญ่ในแคริบเบียน รวมถึงปฏิบัติการโจมตีเรือของพวกผู้ต้องสงสัยขนยาเสพติดและส่งเสียงเตือนเป็นลางบอกเหตุให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าเวเนซุเอลา
"เราต้องการสันติภาพ แต่สันติภาพต้องมาพร้อมอธิปไตย ความเท่าเทียม ความเป็นอิสระ! เราไม่ต้องการสันติภาพแบบทาส หรือสันติภาพของพวกล่าอาณานิคม" มาดูโรกล่าว ณ เวทีชุมนุมในกรงคารากัส ในขณะที่ ทรัมป์ มีกำหนดพบปะกับพวกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงของเขา เพื่อหารือเกี่ยวกับเวเนซุเอลา
สหรัฐฯเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลกและเรือรบอื่นๆไปยังละตินอเมริกา และขึ้นบัญชีดำแก๊งค้ายาเสพติดกลุ่มหนึ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าดำเนินการโดยมาดูโร ในฐานะกลุ่มก่อการร้าย
นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือต่างๆในทะเลแคริบเบียนและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก สังหารไปแล้วอย่างน้อย 83 ราย แต่ไม่ได้ให้ข้อพิสูจน์ว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกแก๊งค้ายา
กลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายโวยวายว่าการโจมตีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติดหรือไม่ก็ตาม
วอชิงตันอ้างว่าเป้าหมายของการประจำการทางทหารคือสกัดกั้นแก๊งค้ายาเสพติดในภูมิภาค แต่เวเนซุเอลาเชื่อว่าเป้าหมายในท้ายที่สุดแล้วคือการเปลี่ยนระบอบปกครอง และ มาดูโร ได้สั่งการยกระดับความพร้อมด้านการทหารคอยรับมือ
"เราเผชิญกับ 22 สัปดาห์แห่งการรุกราน ที่สามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นการก่อการร้ายในทางจิตวิทยา ในช่วง 22 สัปดาห์ ระหว่างที่พวกเขาทดสอบเรา ประชาชนชาวเวเนซุเอลาได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขารักแผ่นดินเกิดของตนเองมากแค่ไหน" มาดูโรกล่าวในวันจันทร์(1ธ.ค.)
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ ยกระดับคำขู่ ด้วยการเตือนถึงความเป็นไปได้ของการปิดน่านฟ้าเวเนซุเอลา เพิ่มความหวั่นเกรงว่าปฏิบัติการทางทหารใกล้เข้ามาแล้ว
ในเวลาต่อมา ทรัมป์ ในวันอาทิตย์(30พ.ย.) เปิดเผยว่าเขาเพิ่งได้พูดคุยกับ มาดูโร เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลับเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ ในขณะที่ มาดูโร เน้นย้ำว่าเขาพร้อมพูดคุยแบบเจอหน้ากันกับทรัมป์
บรรดาผู้สนับสนุนรัฐบาลหลายร้อยคนเดินขบวนกันในกรุงคาราคัสในวันจันทร์(1ธ.ค.) ประณามคำขู่ของสหรัฐฯที่มีต่อประเทศของพวกเขา ซึ่งกำลังประสบกับความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจและความไม่สงบทางการเมือง
"เราคือแผ่นดินมาตุภูมิเสรี เราไม่ต้องการสงคราม เราต้องการสันติภาพ" นาร์ซิโซ ทอร์เรียลบา ผู้นำชุมชนวัย 68 ปี หนึ่งในผู้ประท้วง บอกกับเอเอฟพี ส่วน ซิริโลก กาซอร์ลา วัย 54 ปี ผู้ประท้วงอีกคนกล่าวว่า "เราพร้อมเจรจากับใครก็ตามที่เราต้องการ แต่เราไม่มีวันสละอธิปไตยของประเทศ ไม่มีทางขายแผ่นดินเกิดของเรา"
(ที่มา:เอเอฟพี)