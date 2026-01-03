“รูบิโอ” เผยจับกุม “มาดูโร” เพื่อดำเนินคดีอาญาในสหรัฐฯ ไม่โจมตีเพิ่ม เหตุคุมตัวผู้นำเวเนฯ ได้แล้ว

สว.รีพับลิกัน อ้างคำยืนยันจาก “มาร์โก รูบิโอ” รมว.กต.สหรัฐฯ ระบุ “นิโกลัส มาดูโร” ถูกจับกุมเพื่อนำขึ้นพิจารณาคดีในข้อหาทางอาญาในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการโจมตีเพิ่ม เพราะขณะนี้ผู้นำเวเนซุเอลาอยู่ในการควบคุมแล้ว
สำนักข่าว CNN รายงาน ว่า นายไมค์ ลี วุฒิสมาชิกจากรัฐยูทาห์ ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ในช่วงเช้าวันเสาร์ว่า รูบิโอได้แจ้งกับเขาว่า มาดูโรถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐ และการปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว มีขึ้นเพื่อคุ้มครองและป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายจับ
ลีระบุเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวน่าจะอยู่ภายใต้อำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐ ตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้อำนาจในการปกป้องบุคลากรของสหรัฐจากการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงหรือใกล้จะเกิดขึ้น พร้อมอ้างคำกล่าวของรูบิโอว่า คาดว่าจะไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมในเวเนซุเอลาอีก เนื่องจากมาดูโรอยู่ในการควบคุมตัวของสหรัฐแล้ว
ต่อมา นายทอม คอตตอน วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันอีกราย โพสต์ข้อความบน X ยืนยันเช่นกันว่า รูบิโอได้แจ้งกับเขาว่า มาดูโรอยู่ในการควบคุมตัวของสหรัฐอเมริกาแล้ว
อย่างไรก็ตาม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ได้ติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อขอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบกลับ
ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ในเช้าวันเดียวกัน นายไมค์ ลี ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติการดังกล่าว โดยตั้งคำถามถึงความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ในกรณีที่ไม่มีการประกาศสงครามหรือการอนุญาตให้ใช้กำลังทางทหารอย่างเป็นทางการ