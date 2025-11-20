กองกำลังบูรพา นำทหารลงพื้นที่ช่วยชาวนาชายแดนสระแก้วเกี่ยวข้าวต่อเนื่องตั้งเป้า 20-24 พ.ย.ต้องได้71ไร่

สระแก้ว -ช่วยต่อเนื่อง กองกำลังบูรพา ยังคงนำทหาร ลงพื้นที่ช่วยชาวนาบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว เร่งเก็บเกี่ยวข้าวให้ทันฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนหนึ่งกระจายกำลังดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบเส้นทางลำเลียงผลผลิต ตั้งเป้าปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 20 -24 พ.ย. 68 ต้องได้ 71 ไร่
วันนี้ ( 20 พ.ย.) กองทัพบก ได้เผยภาพ กองกำลังบูรพา ที่ยังคงนำกำลังทหารลงพื้นที่ช่วยชาวนาบริเวณแนวชายไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เก็บเกี่ยวข้าวให้ทันฤดูเก็บเกี่ยว โดยได้อำนวยความสะดวกให้ชาวนาในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง พร้อมจัดระเบียบเส้นทางเข้า-ออกสำหรับลำเลียงผลผลิต และดูแลความปลอดภัย รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรวดเร็ว ราบรื่น
ภารกิจนี้สะท้อนให้เห็นถึงทำงานของ กองทัพบก ที่ไม่เพียงมุ่งรักษาอธิปไตยของชาติ แต่ยังสร้างความมั่นใจและพร้อมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนทุกคนอยู่ได้อย่างสงบสุขบนแผ่นดินไทย
และได้เน้นย้ำกำลังพลทุกนาย ให้ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2568 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามการร้องขอของประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการในช่วงวันที่ 20 -24 พ.ย.2568 ให้ครอบคลุมพื้นที่รวม 71 ไร่
การช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนถึงความตั้งใจและความรับผิดชอบของกองทัพบกต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่ไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน แต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ