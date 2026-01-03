ทภ.2 เผยคลิปชัดกัมพูชาใช้เขาพระวิหารเป็นฐานทหาร–สะสมอาวุธ จรวดต่อสู้รถถังแบบเดียวกับที่ไทยยึดได้บนเนิน 500 และชนิดอื่นๆ เพียบ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2569 กองทัพภาคที่ 2 เผยคลิปวิดีโอชัดแสดงภาพและข้อมูลที่ระบุว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้พื้นที่บริเวณปราสาทเขาพระวิหารเป็นที่ตั้งทางทหาร พร้อมทั้งมีการวางกำลังและสะสมอาวุธในพื้นที่ดังกล่าว ท่ามกลางการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิด
คลิปดังกล่าวนำเสนอภาพการเคลื่อนไหวของกำลังพล และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมพบยุทโธปกรณ์บางส่วนในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร อาทิ อาวุธจรวดต่อสู้รถถังแบบเดียวกับที่ ทหารไทยสามารถตรวจยึดได้ในพื้นที่เนิน 500 ซึ่งเป็นหลักฐานสะท้อนการใช้พื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร มากกว่าการเป็นพื้นที่โบราณสถานหรือการท่องเที่ยวตามที่ควรจะเป็น
“ขอย้ำว่าฝ่ายไทยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนได้อย่างต่อเนื่อง และยังไม่พบสัญญาณของการยกระดับไปสู่การเผชิญหน้าทางทหาร อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนต่อไป”