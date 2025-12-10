พังแล้ว! ทาวเวอร์เครนกัมพูชาข้างปราสาทพระวิหาร หลังสู้รบเดือด

วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.04 น. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปทาวเวอร์เครนของกัมพูชาบนเขาพระวิหารใกล้กับตัวปราสาทถูกระเบิดทำลาย พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!! ทาวเวอร์เครนบนปราสาทพระวิหารของกัมพูชาพังทลายลงแล้วจากการสู้รบอย่างดุเดือด หลังกองทัพกัมพูชาใช้พื้นที่ของตัวปราสาทดังกล่าว เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร”
เพจ Army Military Force โพสต์เพิ่มเติมว่า ทหารกัมพูชาใช้พื้นที่ตัวปราสาทพระวิหารเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้เป็นจุดยิงปืน ค.และปืนใหญ่ รวมทั้งระบบ Anti-drone เพราะฉะนั้นทหารไทยมีสิทธิใช้กำลังในการป้องกันตนเอง เพื่อทำลายอาวุธหรือขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชา