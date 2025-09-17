กองทัพบก เผยภาพ “ภูมะเขือ” หลังการปรับปรุง สวยสะอาดตา จนอยากให้เปิดเป็นที่เที่ยว

หลังทหารไทยสามารถยึด “ภูมะเขือ” ที่เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาแล้วขึ้นไปปักธงชาติไทยปลิวไสวบนนั้น ก็ได้มีการปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงามมากขึ้น จนทำให้หลายคนอยากให้เปิดภูมะเขือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย
เฟซบุ๊กเพจ กองทัพบก royal thai army ได้เผยภาพของ “ภูมะเขือ” ที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดจนโล่งตา พร้อมเขียนบรรยายภาพว่า “สภาพภูมะเขือ ก่อนและหลังปรับปรุง”
สำหรับภูมะเขือ เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขา “พนมดงรัก” ตั้งอยู่บริเวณแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวปราสาทเขาพระวิหาร ระยะห่างประมาณ 2.8 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร
ภูมะเขือ ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนฝั่งตรงข้าม คือจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา ภูแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์บนแนวสันปันน้ำ ใครที่ยึดได้จะสามารถ มองเห็นตัว “ปราสาทเขาพระวิหาร” และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวในบริเวณนี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
บริเวณภูมะเขือยังเชื่อมโยงกับ “วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ” วัดที่กัมพูชาสร้างขึ้นมาใหม่บนแนวถนนส่งกำลังบำรุงจากฝั่งกัมพูชาสู่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งแม้ที่ผ่านมาไทยจะประท้วงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ โดยหากใครได้ครอบครองพื้นที่บริเวณวัดแก้วฯ จะสามารถควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ได้
