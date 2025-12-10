F-16 ควงคู่ Gripen ถล่มกาสิโน-ฐานสแกมเมอร์ในโอร์เสม็ด ศูนย์ปล่อยโดรนพลีชีพ-ซุกซ่อนรถยิงจรวด BM-21

วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.31 น. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิป พร้อมข้อความประกอบระบุว่า “ด่วน!!!! เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เวลา 11.10 น. เครื่องบินรบ F-16 และ JAS 39 Gripen จำนวน 2 ลำของกองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายกาสิโนและฐานสแกมเมอร์อีกครั้ง ในพื้นที่โอร์เสม็ด ตรงข้ามกับช่องจอม จ.สุรินทร์
“ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารสำหรับปล่อยโดรนพลีชีพโจมตีประเทศไทย, และยังเป็นสถานที่ซุกซ่อนอาวุธหนักและรถยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 อีกด้วย”