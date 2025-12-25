ชมคลิป ทหารไทยชักธงชาติ-ร้องเพลงชาติไทย ประกาศอธิปไตยเหนือ “เนิน 225”

วันนี้(25 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.11 น. เพจ “ข่าวทหาร” โพสต์วิดัโอคลิปทหารไทยชักธงชาติไทยเหนือเนิน 225 พร้อมร้องเพลงชาติ ประกาศเขตอธิปไตยของไทย หลังจากกองทัพภาคที่ 2 ปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่จากกัมพูชา
ทั้งนี้ เนิน 225 มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดคุ้มกันและควบคุมพื้นที่โดยรอบปราสาทตาควาย โดยขณะนี้กองกำลังยังคงอยู่ระหว่างการปฏิบัติการ เพื่อเสริมความมั่นคงและรักษาความได้เปรียบของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ด้าน เพจ “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” ให้ข้อมูลว่าในบริเวณแถบปราสาทตาควายมีช่องตามแนวชายแดน 3 ช่อง เริ่มจากช่องตาควายซึ่งเป็นจุดปราสาทตาควายตั้งอยู่ ถัดไปเป็นเนิน 350 และช่องติ๊กเบาะ เลยไปอีกหน่อยจะเป็นเนิน 225 แล้วสุดท้ายคือในช่องกร่างบริเวณหมู่บ้านทมอโดนของกัมพูชา
ในอดีตกัมพูชา สร้างถนนคอนกรีตแยกจากทางหลวงหมายเลข 58 ขึ้นสู่หมู่บ้านทมอโดน ตรงช่องกร่าง และยังสร้างถนนคอนกรีตแยกออกจากถนนที่ไปหมู่บ้านทมอโดน โดยสร้างถนนอีกเส้นเพื่อมุ่งหน้าไปยังปราสาทตาควายซึ่งอยู่ห่างประมาณ 7 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นทางในการขนส่งยุทธปัจจัยและเสริมกําลังให้กับกองทัพกัมพูชา ในการสู้รบกับทหารไทยมาโดยตลอด (นอกจากนี้ยังมีกระเช้าที่ถูกสร้างจากพื้นที่ราบของเขมรขึ้นมายังฐานที่ตาควายด้วย)
การที่กองทัพภาคที่ 2 ยึดเนิน 225 ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของปราสาทตาควายไปประมาณ 2.4 กิโลเมตร ก็เท่ากับว่าเราสามารถรบกวนการส่งกำลังบำรุงและทหารหรือถึงขั้นตัดเส้นทางที่ทหารกัมพูชาจะเข้าถึงเนิน 350 และปราสาทตาควายตามเส้นทางถนนได้แล้ว
การยึดเนิน 225 เป็นการเสริมแรงให้การสถาปนาความมั่นคงให้เนิน 350 และปราสาทตาควายยิ่งเข้มแข็งมากขึ้น
“ปัจจุบันไม่มีข่าวเอ่ยถึงทหารเขมรที่ช่องติ๊กเบาะเลย ผมเข้าใจว่าก็น่าจะถอนกำลังไปหมดแล้ว หรือถ้ายังอยู่ก็เท่ากับว่าทหารชุดนี้ถูกปิดล้อมครับ
“ปล.ถ้าทหารเขมรจะขึ้นมาตีในอนาคตก็ยากหน่อยครับตอนนี้ เพราะเข้าใจว่าไอ้กระเช้าจากพื้นที่ราบขึ้นมาคงถูกทหารไทยทำลายไปแล้วเช่นกัน หรือถ้ายังใช้ได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในยามที่มีการปะทะกัน” แอดมินเพจ “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” ระบุ