เทวสถานของเทวดาในมือรัฐอาชญากรรม

รัฐบาลฮุนเซนตลอดกว่าสองทศวรรษได้ใช้ปราสาทเขาพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโลกและหลอกลวงนานาชาติรวมถึง UNESCO สร้างกระะบวนการนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโล
กเมื่อได้ดังใจหมายปองแล้ว เพียงไม่กี่วันก็นำสัมปทานไปเร่ขายให้กลุ่มทุนกาสิโน มาเลเซีย เกาหลี และกลุ่มทุนเทา ให้ช่วยมาลงทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีกาสิโนครบวงจร
สุดท้ายด้วยความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร์ ในการปีนหน้าผาสูงชัน ประจวบกับความเสี่ยงที่ชายแดนยังมีความอึมครึม คุณค่าของปราสาทที่ได้ไปจากราชอาณาจักรไทยในปี 2505 ถูกนำไปทำให้เป็นฐานที่มั่นทางทหาร ฐานปืนใหญ่ คลังอาวุธ
ทหารไทยเฝ้าตรวจการเห็นสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดหลายปี!!
เมื่อยิงปืนใหญ่เข้าไปยังคลังอาวุธ ระเบิดดินปืนที่มีจำนวนมากก็กลายเป็นควันฟุ้งทั่วทั้งปราสาทอย่างที่เห็น!!
กษัตริย์สีหนุใช้เล่ห์กลระหว่างประเทศเอามรดกของไทยไปในปี 2505 สุดท้ายปราสาทก็ต้องคำสาป ก็ถูกทำให้เป็น
กองเศษหินมาตั้งแต่ยุคเขมรแดงจนถึงยุคฮุนเซน!!
ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที