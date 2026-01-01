“บักบอย” ยอมเป็นหมา สารภาพเขมรแพ้แล้ว พร้อมรับผิดชอบคำพูด

“บักบอย” อินฟลูฯ เขมร ออกคลิปยอมเป็นหมา สารภาพกัมพูชาแพ้แล้ว ไม่สามารถปกป้องพื้นที่ของตัวเองได้ ส่วนจะไปสู้กันทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ว่ากันไป แต่ตอนนี้ขอรับผิดชอบคำพูดตัวเอง คือยอมเป็นหมา
วันนี้(1 ม.ค.) นายบอย มกรา อินฟลูเอนเซอร์ ชาวกัมพูชา ที่เคยทำงานในประเทศไทยจนสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว ได้โพสต์วิดีโอคลิปในเฟซบุ๊กmakara บอยเขมร โดยทำเสียงหมาหอน พร้อมขึ้นข้อความว่า “กรูแพ้กรูเป็นหมา”
ในคลิปดังกล่าว นายบอยกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของปี 2026 ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นโอกาสที่จะไปรบกันก็คิดว่าคงมีน้อย แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดี ส่วนจะไปสู้กันทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ว่ากันไป แต่ส่วนตัวขอรับผิดชอบคำพูด
“เพราะฉะนั้นสำหรับกู ก็คือกูเป็นผู้แพ้นะ มึงจะเรียกกูยังไงก็เอาตามที่คุณสะดวกละกัน แต่กูแค่จะบอกว่า กูยอมรับว่ากูเป็นหมา กูแพ้ที่ไม่สามารถที่จะปกป้องพื้นที่ของตัวเองได้นะ ปล่อยให้พวกมึงคือเข้ามาได้เนี่ย แต่ส่วนเรื่องใครจะไปสู้กันต่อในเวทีระหว่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะ แต่ส่วนที่กูเคยพูดไว้ก็คือถ้าเสียเปรียบก็คือ ก็เท่ากับแพ้นะ เอาง่ายๆ กูเป็นมานะ ขอบคุณ” นายบอยกล่าว
ทั้งนี้ นายบอย เป็นที่รู้จักของคนไทยหลังจากการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชารอบแรกช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.2568 ซึ่งในครั้งนั้นทหารไทยสามารถยึดพื้นที่ภูมะเขือได้ แต่นายบอยกลับบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง และกล่าวหาว่ากองทัพไทยบิดเบือนข้อมูลเพื่อหลอกคนไทย รวมทั้งยังบอกว่าศพทหารที่เน่าส่งกลิ่นเหม็นอยู่กลางป่าคือศพทหารไทยไม่ใช่ศพของทหารกัมพูชา
หลังจากนั้นนายบอยก็ออกคลิปตอบโต้กับคนไทยมาโดยตลอด จนกระทั่งการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาครั้งล่าสุด นายบอยเคยประกาศว่า ถ้ากัมพูชาแพ้จะยอมเป็นหมา และยืนยันว่า ตนเองเป็นลูกผู้ชายพอ รับผิดชอบคำพูด รอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อน ถ้าแพ้จริงๆ ก็จะยอมเป็นหมาให้ดู
ซึ่งล่าสุดปรากฏว่า กัมพูชาเป็นฝ่ายขอเจรจาหยุดยิง และหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่ากัมพูชาเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ให้กับไทย นายบอยจึงออกมายอมรับว่าตนเองเป็นหมาดังกล่าว