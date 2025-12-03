ชาวบ้านมาบข่า จ.ระยอง โวยนายทุนลอบล้างทราย-ปล่อยน้ำเสียลงคลองส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง

ระยอง- ชาวบ้านมาบข่า จ.ระยอง โวยนายทุนลักลอบล้างทรายช่วงกลางคืนซ้ำปล่อยน้ำเสียลงคลองจนขุ่น-เน่าส่งกลิ่นเหม็น จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบมีใบอนุญาตดำเนินการหรือไม่ พร้อมเอาผิดตามกฎหมาย
วันนี้ ( 3 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนกระเฉทบน ซึ่งอยู่ในซอย 1 ต.มาบข่า ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ว่ามีนายทุนเข้ามาประกอบกิจการล้างทรายในพื้นที่ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ แต่น้ำที่เกิดจากการล้างทรายที่ไหลลงสู่คลองกระเฉท ได้ทำให้น้ำในคลองมีกลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้านในวงกว้าง
และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดที่มีการล้างทราย อยู่เหนือคลองกระเฉทขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตรและอยู่ในพื้นที่ ม.4 บ้านหนองคล้า ซึ่งนายทุนได้นำรถแบคโฮขุดดินจำนวนมาก คล้ายเป็นการปรับที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน
ไม่เพียงเท่านั้นบริเวณพื้นที่ใกล้กันยังพบว่ามีโรงล้างทรายอีกแห่งหนึ่งที่ถูกปิดล้อมแผ่นเมทัลชีท และมีผ้าใบสีเขียวคลุมสูง ที่สำคัญยังมีรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออกตลอดเวลา จนเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ
ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่า นายทุนจะอาศัยช่วงเวลากลางคืนทำกาาล้างทราย เนื่องจากกลัวว่าจะถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องใบรับอนุญาต ส่วนในช่วงเวลากลางวันจะทำการตักใส่รถบรรทุกลำเลียงออกไปส่งให้ผู้รับเหมาเพื่อเร่งสร้างโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังเร่งก่อสร้างในพื้นที่ที่ติดกับโรงล้างทราย
โดยชาวบ้านได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการตรวจสอบว่าการเข้าขุดดิน ถมดิน และล้างทรายของกลุ่มนายทุนได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งจะต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุนกลุ่มนี้ฐานปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ จนทำให้น้ำเน่าเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำและชาวบ้านที่ไม่สามารถนำน้ำในคลองไปใช้ประโยชน์ได้อีก