ชาวชัยนาทโวย! โรงงานน้ำตาลนครสวรรค์ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ ซ้ำซากกว่า 20 ปี

ชัยนาท – ชาวบ้าน ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ร้องเรียนโรงงานน้ำตาล ต.หนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ปล่อยน้ำเสียสีดำคล้ำ ส่งกลิ่นเหม็น ลงคลองบางตาลาย หวั่นปนเปื้อนน้ำประปาที่ใช้กว่า 3,000 ครัวเรือน วอนแก้ไขถาวร หลังเจอปัญหาซ้ำทุกปีนานกว่า 20 ปี
วันนี้ (22 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีชาวบ้านในพื้นที่ ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เข้าร้องเรียนกับทางจังหวัดชัยนาท หลังจากมีโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ปล่อยน้ำเสียที่มีสีดำคล้ำ และส่งกลิ่นเหม็น ลงสู่คลองบางตาลาย จนชาวบ้านหวาดวิตกเกรงว่าน้ำจะมีสารปนเปื้อน เนื่องจากคลองบางตาลายจะมาบรรจบกับคลองชัยนาท-ป่าสัก และชาวบ้าน กว่า 3,000 ครัวเรือนในพื้นที่ ต.หางน้ำสาคร ต้องนำน้ำจากคลองดังกล่าวขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อใช้ในด้านอุปโภค-บริโภค
ล่าสุด นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้แทนจาก อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท กรมชลประทาน ผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงผู้แทนจากโรงงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ไปดูตรงจุดที่พบน้ำเสีย โดยจุดดังกล่าว อยู่ในบริเวณพื้นที่ ม.5 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับ ต.หนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จากการสอบถาม นายโสภณ สิงห์ศิริพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำเสียเกิดจากมีโรงงานมาตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่มีโรงงานมาตั้ง ก็เป็นปัญหาเดิมๆของคันดินที่โรงงานสร้างขึ้นเพื่อไว้ป้องกันน้ำเสียเกิดพังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้น้ำเสียไหลลงสู่คลองบางตาลายทุกๆปีในช่วงหน้าฝน ซึ่งหากมีน้ำเสียไหลลงมา น้ำเสียดังกล่าวจะไปไหลรวมกับคลองอนุศาสนนันท์หรือคลองชัยนาท-ป่าสัก ทางเทศบาลจะดึงน้ำจากคลองมาผลิตเป็นน้ำประปาใช้ทั้งตำบล ประมาณ 3,000 กว่าครัวเรือน รวมไปถึงน้ำที่ใช้ทำนา ซึ่งน้ำดังกล่าวมีสีที่ไม่ปกติ และส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ก็อยากจะฝากถึงโรงงานให้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างคันป้องกันอย่างถาวรจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำๆอีกเพราะของเดิมเป็นคันดินที่ไม่ได้มาตรฐาน
ทางด้าน นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า วันนี้ก็ได้เชิญผู้แทนจากโรงงานในพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น และโรงงานที่เกิดปัญหาดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยทางโรงงานชีแจ้งว่า ในช่วงหน้าฝน คันดินที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กักน้ำเกิดพังและทำให้น้ำไหลลงมาในคลอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนทุกปี ทั้งนี้ก็ได้ฝากให้ทางสำนักงานชลประทานที่ 10 และทางโรงงานเข้าไปแก้ไขสร้างคันขึ้นไม่ให้พัง นอกจากนี้จะสั่งการให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ทำหนังสือเชิญ หน่วยงานต่างๆ เข้าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านอย่างจริงจังจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก