โฆษกพรรครักชาติ แถลง 2 ภาษา ประณามกัมพูชาโจมตีพลเรือน พร้อมยืนยันไทยใช้มาตรการขั้นต่ำ ปกป้องอธิปไตย
ภายหลังจากที่กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศสออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ไทยและกัมพูชายุติสงคราม ด้วยสันติวิธี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ
ล่าสุด พรรครักชาติ (RakChart) โดยนายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรครักชาติ ได้ออกแถลงการณ์ผ่านวิดีโอคลิปเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้
โฆษกพรรครักชาติ ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามีการโจมตีอย่างไม่เลือกหน้า (Indiscriminate attacks) จากฝั่งกัมพูชา พุ่งเป้ามายังพลเรือนผู้บริสุทธิ์ โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชนของไทย ซึ่งพรรครักชาติถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง
"ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยขอยืนยันตามที่ได้แถลงไปก่อนหน้านี้ว่า เราเพียงแค่กำลังปกป้องประเทศของเรา เพื่อลดความเสียหายตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศให้เหลือน้อยที่สุด" โฆษกพรรครักชาติกล่าว
นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังได้เรียกร้องไปยังประชาคมโลกให้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง โดยนายชัยพรย้ำว่า ประเทศไทยไม่มีเจตนาที่จะรุกรานใคร ซึ่งประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไทยรักสงบ และใช้เพียงมาตรการขั้นต่ำที่สุดในการป้องกันตัว
ในช่วงท้ายโฆษกพรรครักชาติ ได้ตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ประชาคมโลกพิจารณาถึงเหตุผลว่า ประเทศที่กำลังพัฒนาและมีความเจริญอย่างไทย จะต้องการสิ่งใดจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งแสดงความหวังว่าความขัดแย้งนี้จะยุติลงโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งรวมถึงชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ที่ถูกดึงเข้ามาในเกมสงครามนี้ ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้ง
ที่มา :
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61584786452089
TikTok : https://www.tiktok.com/@rakchartparty