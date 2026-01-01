“ฮุนเซน” เล่นใหญ่ ต้อนรับ 18 ทหารกัมพูชา ณ อนุสรณ์สถานขับไล่เขมรแดง

สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่า เช้าวันนี้(1 ม.ค.69) นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาและประธานพรรคประชาชนกัมพูชา ได้เปิดโอกาสให้ทหารกัมพูชา 18 นายพร้อมครอบครัวเข้าพบและแสดงความเคารพ ณ อนุสรณ์สถาน “7 มกรา” กรุงพนมเปญ หลังจากกองทัพไทยส่งตัวกลับมาเมื่อ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายได้ยอมจำนนนต่อทหารไทยในการสู้รบรอบแรกเมื่อเช้าวันที่ 29 ก.ค.2568 ที่ช่องซำแต จ.ศรีสะเกษ โดยฝ่ายไทยได้ดำนเนินการภายใต้หลักการตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นความเป็นปรปักษ์กับไทย ล่าสุดเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงหลังการปะทะรอบสองเมื่อ 27 ธ.ค.68 และผ่านการประเมิน 72 ชั่วโมง ฝ่ายไทยจึงได้ส่งตัวทั้ง 18 นายคืนกัมพูชา ผ่านด่านถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา
สำหรับอนุสรณ์สถาน 7 มกราคม สร้างขึ้นรำลึกเหตุการณ์วันที่ 7 มกราคม 2522 ที่กองทัพเวียดนามบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญ ขับไล่รัฐบาลเขมรแดงของนายพลพตออกไป และเขมรฝ่ายนายเฮง สัมริน และฮุนเซน ได้ขึ้นครองอำนาจแทน