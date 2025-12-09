นายกฯ ยกย่องทหารเสียชีวิตจากเหตุปะทะแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นวีรบุรุษป้อง ปท.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีทหารเสียชีวิตจากการปะทะตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ว่า ต้องดูแล เพราะถือเป็นวีรชน วีรบุรุษที่ปกป้องประเทศ เอาชีวิตเข้าปกป้องประเทศ ก็ต้องยกย่องสรรเสริญ ดูแลครอบครัวของเขาให้ดีที่สุด
ส่วนกรณี ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา สั่งยกระดับการตอบโต้ เป็นเหตุทำให้ทหารไทยเริ่มเสียชีวิตนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า จะไม่พูดถึงคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เพราะนี่คือประเทศไทย พร้อมย้ำว่า จะดูแลคนไทยอย่างเต็มที่ และปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่
