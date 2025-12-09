เปิดภาพล่าสุด ปราสาทตาควายเสียหายหนัก จากเหตุสู้รบไทย-กัมพูชา

วันนี้(9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 21.10 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพถ่ายปราสาทตาควายล่าสุด ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการสู้รบที่ดุเดือดระหว่างกองทัพไทยและกัมพูชา
ทั้งนี้ ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ถูกทหารกัมพูชาเข้ายึดครองตั้งแต่ช่วงสงคราม 5 วันเมื่อปลายเดือน ก.ค.2568 และถูกดัดแปลงเป็นที่ตั้งทางทหาร พร้อมวางทุ่นระเบิดไว้โดยรอบ
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.หลังเกิดการปะทะรอบ 2 ฝ่ายไทยได้ใช้โดรนยิงทำลายกระเช้าขึ้นมายังตัวปราสาทเพื่อตัดการลำเลียงพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชา ล่าสุด ตามรายงานสรุปสถานการณ์ของกองทัพภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ปราสาทตาควายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาระดมยิงจรวด BM21 เข้าใส่ เพื่อต้านการการเข้ายึดคืนของทหารไทย ตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา