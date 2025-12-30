นายกฯ ยังไม่ได้ฟังประเมิน หลังหยุดยิงครบ 72 ชม. สวน "ฮุนเซน" พูดอะไรก็พูดไปหลังไม่ยอมรับไทยปักธง

"อนุทิน" เผย ยังไม่ได้ฟังผลการประเมิน หลัง ครบ 72 ชั่วโมงหยุดยิงไทย - กัมพูชา บอก ใครจะพูดอะไรก็พูดไป หลัง "ฮุนเซน" ไม่ยอมรับการปักธงพื้นที่ของไทย
วันนี้ (30ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ ภายหลังครบกำหนดเวลาหยุดยิง 72 ชั่วโมง ในการลงนาม Joint Statement ระหว่างไทย-กัมพูชา ว่า ยังไม่ได้ฟังผลการประชุมประเมิน แต่เราก็ทำตามข้อตกลง ส่วนจะปล่อยตัวเชลยศึกเลยหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบ เป็นเรื่องของคนดำเนินการ
สำหรับกรณีที่ สมเด็จ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าจะไม่ยอมรับการยึดและปักธงของไทย ถือเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์ชายแดนไม่ได้สงบจริงใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เราถือ ไม่เอาน่ะ เราไปปักธงก็แสดงว่าเรามั่นใจว่านี่คือพื้นที่ของประเทศไทย ก็แค่นั้นแหละ ใครจะไปพูดอะไรก็พูดไป รัฐบาลไทยก็พูดแบบนี้ คนไทยก็พูดแบบนี้“