ฮุน เซน ปฏิเสธเปลี่ยนเส้นเขตแดนจากการใช้กำลัง นัดไทยประชุมปักเขตแดน เร่งแก้ปัญหาความขัดแย้ง

29 ธันวาคม 2568 สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้เผยแถลงการณ์จากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกิจการชายแดน (SSBA) โดยมีใจความสำคัญการขอนัดประชุมด่วนร่วมกับคณะกรรมการชายแดนร่วม (JBC) ของไทยในช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 เพื่อเร่งปักปันเขตแดนในพื้นที่ที่มีข้อขัดแย้งหลายจุด พร้อมยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนที่เกิดจากการใช้กำลัง
แถลงการณ์ระบุว่า กัมพูชาจะส่งบันทึกทางการทูตไปยังฝ่ายไทย เพื่อขอจัดประชุมที่เมืองเสียมราฐ โดยจะร่วมสำรวจและปักปันเขตแดนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง เช่น พื้นที่ระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 บริเวณบ้านจกเจยและเปรยจัน รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ ของกัมพูชา
ขณะเดียวกัน กัมพูชายืนยันว่าจะยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนใดๆ ที่เกิดจากการใช้กำลัง และเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อมั่นในความสามารถของคณะกรรมการชายแดนร่วมที่ดำเนินการตามหลักการสันติภาพอย่างเต็มที่