ทภ.2 เผยผลปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาวันนี้ คุมช่องอานม้าได้บางส่วน - ทำลายฐานข้าศึกพื้นที่ซำแต

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จนถึงเวลา 17.00 น. วันนี้ (11 ธ.ค.) โดยผลการปฏิบัติสำคัญ ดังนี้
1 ช่องอานม้า เข้าควบคุมพื้นที่ได้บางส่วน
2 เข้าทำลายฐานปฏิบัติการข้าศึก บริเวณพื้นที่ซำแต
3 พื้นที่ช่องระยี - ช่องเปรอ เข้ายึดพื้นที่คืนถึงเส้นปฏิบัติการ แต่ยังถูกต่อต้านเป็นระยะ
4 พื้นที่คนา เข้ายึดแล้ว 2 ที่หมาย ปัจจุบันถูกตีโต้ตอบจากฝ่ายตรงข้าม
5 พื้นที่ตาควาย ยิงทำลายฐานทหารรอบปราสาท และเนิน 350 แต่ยังเข้าควบคุมไม่ได้ เนื่องจากถูกต่อต้านอย่างหนักจากอาวุธยิงสนับสนุน โดรน และกับระเบิดของฝ่ายกัมพูชาอย่างหนาแน่น
