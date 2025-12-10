กองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์ "สู้รบตามแนวชายแดน" วันนี้ 10 ธ.ค. 68! ปะทะเดือดหลายจุด ทั้งบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลฯ ยันยังไร้รายงานสูญเสีย

กองทัพภาคที่ 2 อัปเดตสถานการณ์สู้รบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา วันที่ 10 ธ.ค. 68 แจ้งเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดน 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยเฉพาะแนวรบช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ และอีกหลายแนวรบใน จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่าเหตุการณ์ยังไม่ยุติ และยังไม่มีรายงานการสูญเสียในทุกแนวรบจนถึงขณะนี้
วันนี้ (10 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์การสู้รบในวันนี้ โดยได้ระบุว่า
“#รายงานสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ 10 ธ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 05.20 น. ถึงเวลานี้
**** จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 แนวรบหลัก :
1. แนวรบช่องสายตะกู : เริ่มมีการปะทะกัน /ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสีย/ เหตุการณ์ยังไม่ยุติ
**** จ.สุรินทร์ จำนวน 5 แนวรบหลัก :
1. แนวรบช่องจอม-ช่องเปรอ-ช่องระยี : มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
2. แนวรบปราสาทคนา : มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
3. แนวรบปราสาทตาควาย : มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
4. แนวรบช่องกร่าง : มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
5. แนวรบปราสาทตาเมือนธม : มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
**** จ.ศรีสะเกษ จำนวน 4 แนวรบหลัก
1. แนวรบพระวิหาร (ช่องซำแต-โดนตวล-ภูผี-สัตตะโสม-พนมประสิทธิโส-ช่องตาเฒ่า) : มีการปะทะเป็นระยะด้วย / ยังไม่มีรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
2. แนวรบพระวิหาร (ปราสาทพระวิหาร-ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย) : มีการปะทะเป็นระยะ ยังไม่มีรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
3. แนวรบภูมะเขือ-ช่องโดนเอาว์-พลาญยาว-พลาญหินแปดก้อน : มีการปะทะเป็นระยะ ยังไม่มีรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
4. แนวรบช่องสะงำ : ยังไม่ได้รับรายงานการปะทะ
**** จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 แนวรบหลัก
1. แนวรบช่องบก : มีการปะทะเป็นระยะ /ไม่ได้รับรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ
2. แนวรบช่องอานม้า : มีการปะทะเป็นระยะ / ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ”