กองทัพบกมอบของขวัญปีใหม่ 2569 ทวงคืนอธิปไตย "ช่องจอม" จากกัมพูชาได้ 100%

ของขวัญปีใหม่จากชายแดน! กองทัพบกประกาศชัยชนะ ทวงคืนพื้นที่อธิปไตยบริเวณช่องจอม จ.สุรินทร์ คืนสู่ประเทศไทย 100% หลังปฏิบัติการผลักดันกองกำลังกัมพูชาที่รุกล้ำและละเมิด MOU มายาวนานได้สำเร็จ ยืนหยัดปกป้องเอกราชเหนือ 4 จุดยุทธศาสตร์สำคัญเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวไทยในปี 2569
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. เพจ “หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26“ ออกมาโพสต์ข้อความ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทย หลังร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ทับซ้อนบริเวณ ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ได้สำเร็จ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้กับประชาชนชาวไทย
"โดยการทวงคืนพื้นที่อธิปไตย ในเอกราชไทยกลับคืนมา"
กัมพูชาได้ละเมิด MOU 2000 (บันทึกความเข้าใจเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ปี 2543) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ สร้างสิ่งปลูกสร้าง (ถนน, คู, ป้อม) และการเคลื่อนย้ายกำลังพลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ถูกระเมิดจากฝ่ายกัมพูชา
โดยที่ฝ่ายไทยได้ทำการส่งหนังสือประท้วงมาโดยตลอด และในปลายปี 2568 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26, หน่วยทหารกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก ที่รับผิดชอบภารกิจพื้นที่ช่องจอม ร่วมดำเนินกลยุทธ ทำการต่อสู้และผลักดันทหารฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ โดยการปฏิบัติในครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ทวงคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยในพื้นที่ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ช่องตาเล็ง, ช่องปลดต่าง, ช่องระยี-เนิน 284 และช่องคลาคะมุม ที่เป็นเอกราชของไทยได้ 100 %“