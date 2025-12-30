ทหารไทยเชิญธงชาติ-กล่าวคำปฏิญาณประกาศเขตอธิปไตยเหนือช่องระยี

ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลกล่าวคำปฏิญาณและร่วมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาพื้นที่ช่องระยี จ.สุรินทร์ จุดกึ่งกลางระหว่างช่องจอมกับปราสาทคนา เพื่อแสดงเขตอธิปไตยของไทย
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.เวลา เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปและภาพทหารไทยเชิญธงชาติไทยที่ช่องระยี (เนิน 284) จ.สุรินทร์ พร้อมระบุข้อความว่า เช้าวันนี้ ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. พ.อ.กิตติศักดิ์ บังพิมาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ได้ร่วมนำกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกับเหล่าทหารผู้กล้าจากหน่วยสนับสนุน อย่างทหารปืนใหญ่ ทหารม้า หน่วยรบพิเศษ ทหารราบที่ปฏิบัติหน้าที่ และร่วมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ “ช่องระยี ” หรือ เนิน 284 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อแสดงออกว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นแนวชายแดนบริเวณพื้นที่ ที่อยู่จุดกึ่งกลาง ระหว่างช่องจอม กับปราสาทคนา