ทหารไทยทวงคืนพื้นที่ช่องอานม้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ กำลังพลบาดเจ็บ 2 นาย

อุบลราชธานี-ทหารไทยยึดช่องอานม้าได้เบ็ดเสร็จ มีทหารบาดเจ็บจากการปะทะวันนี้ 2 นาย แต่อาการไม่น่าเป็นห่วง นายอำเภอยันยังไม่มีบ้านเรือนเสียหายจากการปะทะ และไม่มีประชาชนบาดเจ็บ
สถานการณการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ ตลอดทั้งวันมีเสียงปืนใหญ่ยิงสนับสนุนดังเป็นระยะ โดยการปฏิบัติการวันนี้ เป็นการทวงคืนพื้นที่ช่องอานม้า ส่วนที่เป็นอธิปไตยของไทย ที่ถูกทหารกัมพูชา เข้ามาตั้งฐานของช่องอานม้า จนกระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. เสียงปืนใหญ่ได้เงียบสงบลง และมีการรายงานว่าทหารไทยได้มีการบุกยึดพื้นที่ช่องอานม้าได้สำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
จาการการปะทะกันครั้งนี้ มีทหารฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ 2 นาย ได้แก่ จ.ส.อ.โสภน ถมยา ถูกยิงเข้าที่แขนซ้าย รายที่สอง คือ จ.ส.อ.บัญชา เสน่หา สังกัด ร้อย.ทพ.2310 ถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้าย
ด้านฝ่ายปกครองนายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน เปิดเผยสถานการณ์ล่าสุด ในตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ห้วงหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ก็ต้องรอข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคง ส่วนของอำเภอได้แจ้งไปยังผู้นำในพื้นที่โดยตลอดว่า แต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรบ้าง เพื่อจะได้เฝ้าระวังและติดตาม แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์การปฏิบัติการของหน่วยทหารหรือกองกำลังในพื้นที่แจ้งลงมา
ทั้งนี้นายอาทิตย์ ได้ฝากเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ ยังคงต้องอยู่ในศูนย์พักพิงไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศให้กลับเข้าพื้นที่ ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาหมู่บ้านหรือ ชรบ.ก็ต้องอยู่ในที่ปลอดภัย หากได้ยินเสียงปืนก็ต้องเข้าหลุมหลบภัย เรื่องของความเสียหายบ้านเรือนของประชาชน ยังไม่มีทรัพย์สินหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บเสียหายแต่อย่างใด