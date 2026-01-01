อุทาหรณ์จ้างช่างผ่านเฟซบุ๊ก! แฉกลโกงช่างทาสีเบิกเงินอ้างรถยางแตก ก่อนชิ่งหนีทำสูญเงินนับหมื่น

ส่งท้ายปีสุดช้ำ! หนุ่มโพสต์แฉกลโกงช่างรับเหมาทาสีผัวเมีย ตกลงงานดิบดีแต่เน้นเบิกไม่เน้นทำ อ้างสารพัดเหตุผลตั้งแต่ซื้อของยันรถยางแตก พอทวงถามกลับบ่ายเบี่ยง สุดท้ายพบประวัติโชกโชนผู้เสียหายเพียบ เจ้าตัวลั่นเดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เตือนสังคมอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อรายต่อไป
เมื่อวันที่31 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์ถูกช่างทาสีโกงเงินในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์กำลังรวบรวมหลักฐานร่วมกับผู้เสียหายรายอื่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อซ้ำอีก ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ทุกคนครับ... ผม(น่าจะ)โดนโกงส่งท้ายปี
เรื่องมีอยู่ว่า ผมหาช่างทาสีใน Facebook เห็นว่าอยู่ใกล้เลยเรียกใช้บริการ แต่สิ่งที่เจอคือ
นาย ศิริชัย บุญคำแสน (Sirichai Bunkumsaen)
นางสาว สุภาพร กุสสังขาล (Suphaphon Kunsangkhan)
ผมไม่ได้ตั้งใจจะประจานนะครับ แต่ขอโพสไว้เพื่อให้โพสนี้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ เนื่องจากมีลูกค้าหลายๆท่านที่(น่าจะ)โดนแบบเดียวกัน
รถกระบะ Toyota สีดำ ทะเบียน 3ฒฎ 4498
ไทม์ไลน์ สองช่างสามีภรรยา
23 ธ.ค.: ตกลงจ้างทาสีกำแพง 7,500 บ. คุยดิบดี พร้อมเริ่มงาน
24 ธ.ค. (วันเริ่มงาน):
มาถึงปุ๊บ ขอเบิกก่อนเลย 5,000 (บอกจะไปซื้อของ) ผมโอนให้
ออกไปซื้อสี กลับมาขายของเก่ง ทาฝ้าด้วยมั้ยคิด 7500 บอกไม่ทำ สักพักเขาบอกจะลดให้2งาน10,000.. สรุปเบิกเพิ่มไปอีก 3,000 (อ้างไปซื้อของเพิ่ม)
ยังไม่ทันกลับมาทำงานจากซื้อของ ขอเบิกอีก 2,000 รถยางแตก!" ผมเริ่มเอะใจเลยไม่ให้ แล้ววันนั้นหายไปเลย
25 ธ.ค.: หายเงียบ... เช้าบอกกำลังมา สายบอกติดงาน สรุปเท! ปล่อยกุตื่นมารอฟรีอิเวน พอผมไปเช็คประวัติถึงบางอ้อ "ผู้เสียหายเพียบ" ทรงเดียวกันเป๊ะ
26 ธ.ค. (แผนล่อเสือ): ผมทำทีเป็นจะจ้าง "ทำหลังคา" (งานใหญ่) เพื่อดึงตัวให้มาเคลียร์งานสี
พอจะเริ่มงาน ไม่ยอมลงน้ำยาฆ่าเชื้อราตามที่คุย จะลักไก่ทารองพื้นเลย พอผมท้วงก็อ้างนู่นนี่
สุดท้ายบอกทำไม่ทัน เลยตกลงเคลียร์เงินคืน ของหน้ามี2พันกว่าไม่น่าเกิน3พัน ละวันแรกจะเบิก10,000 สุดท้ายเคลียจบ 4,000 รวมของ+ค่าเสียเวลา มันบอกให้ส่งเลขมาในแชท เดี๋ยวโอนให้ รู้ละแม่งบิดกุแน่นอน เลยบอกให้สแกนโอนเลย มันบอกไม่มีตัง สุดท้ายบอกทำทันละ ขอทำดีกว่า เดี๋ยวไปเอาช่างมาก่อน รู้ละแม่งบิดแน่ แต่คิดว่ายังไม่ครบองค์ประกอบความผิด มันบอก11.30 กลับมา ผมบอก12.00 ไม่มาขอยกเลิกแล้วคืนเงิน สรุป12.30 บิดตามสเตป
เลยทักไปบอกยกเลิกให้คืนเงินภายใน3วัน
มันส่ง👍🏻 รับทราบมา วันสุดท้ายรู้ละมันไม่โอนหรอก ตอนแรกเอาเฟสหลุมคุย เลยเอาหลักทักไป มันรนทักมาคุยเลย มีการบอก “ลูกผมฟังเพลงพี่บ่อยมาก” สุดท้ายบอก ขอโอนพรุ่งนี้ 4,000 สรุปบิดกุเสย
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานจากผู้เสียหายคนอื่นแล้วดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอน กุแค้นให้กุตื่นมารอ เสียเวลานอนชห + คนอื่นจะได้ไม่โดนอีก
สวัสดีปีใหม่ครับ“
